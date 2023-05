SV Genc Osman: Vor Abstiegsgipfel - Genc hat Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand

Der SV Genc Osman ist in der Landesliga 2 Niederrhein in akuter Abstiegsgefahr. Sogar ein Sieg am letzten Spieltag könnte unter Umständen nicht den Klassenerhalt bedeuten.

Der SV Genc Osman Duisburg ist im spannenden Abstiegsfinale in der Landesliga 2 Niederrhein einer der Hauptakteure. Neben dem SV kämpfen noch drei weitere Teams, die nur zwei Zähler voneinander getrennt sind, um den Klassenerhalt. Drei der vier Mannschaften werden nach diesem Spieltag den Gang in die Bezirksliga antreten müssen.

Doch damit endet nicht die Dramatik: Ausgerechnet der direkte Kontrahent Spvgg. Sterkrade-Nord, mit 29 Punkten zwei Zähler vor Genc, ist der Gegner der Duisburger am letzten Spieltag. Gewinnt der SV diese Partie, ist er trotzdem nicht endgültig gesichert, da sein Schicksal von den weiteren Konkurrenten VfB Bottrop und SF Broekhuysen abhängt. Bedeutet: Broekhuysen und Bottrop dürfen bei einem Sieg von Genc maximal ein Remis holen, dann bleibt der SV Landesligist.

Ilyas Basol, Trainer der Duisburger, hat gar nicht mehr mit der Chance gerechnet, dass seine Mannschaft an diesem Spieltag noch den Abstieg verhindern kann: "Wir waren nach dem letzten Spiel quasi schon abgestiegen. Doch sowohl Broekhuysen als auch Sterkrade verloren ebenfalls ihre Spiele, nur deshalb sind wir noch am Leben. Das macht aber unsere eigene Niederlage gegen Lowick umso bitterer."

Doch unverhofft kommt oft, das sieht auch Basol so: "Die Minimalchance ist jetzt da. Es wird trotzdem verdammt hart, weil es immer schwer ist, in Sterkrade zu spielen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und im Fußball ist alles möglich." Der SV-Coach verweist zudem auf die aktuelle Stärke des VfB Bottrop, die er als "formstärkste Mannschaft der Liga" bezeichnet. Ein Bottroper Sieg würde so oder so den sicheren Abstieg für Genc bedeuten, da der direkte Vergleich an Bottrop geht.

Der mögliche Abstieg in die Bezirksliga käme für Basol nicht besonders überraschend: "Seit drei Jahren taumeln wir mehr oder weniger unten in der Tabelle rum. Die Corona-Pandemie hat uns schwer getroffen und irgendwann geht es den Spielern einfach an die Substanz, wenn sie immer nur um den Klassenerhalt spielen müssen. Der Abstieg wäre trotzdem sehr bitter und es wird ein hartes Brett, wieder aus der Bezirksliga aufzusteigen."

Beim anstehenden Abstiegsgipfel gegen Sterkrade ist es Basol wichtig, dass alles sportlich und fair abläuft, sich beide Teams nach dem Spiel trotz der brisanten Situation die Hände schütteln können und sein Team mit erhobenem Haupt vom Platz geht. Der Genc-Trainer muss allerdings auf seinen Abwehrspieler Burak Bayram verzichten, der eine Gelbsperre verbüßen muss. Abgesehen davon kann der 55-Jährige aus dem Vollen schöpfen.