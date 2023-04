Kreisligist TGD Essen-West kämpft um den Aufstieg in die Bezirksliga und stellt das Team für die nächste Spielzeit zusammen. Darunter fällt auch ein neuer Stürmer.

Die TGD Essen-West bastelt am Kader für die neue Spielzeit. Mit Özkan und Özgür Akcapinar, Faruk Kuduzovic, Steffen Nass, Robert und David Pijowczyk, Ayoub El Farissi, Mohammed Tabel, Kevin Konrad, Burak Pakdemirli, Christopher Amani und Lars Anhalt haben sich in den letzten Wochen bereits zwölf Spieler für einen Verbleib an der Haedenkampstraße entschieden.

Am Montagabend vermeldete der Essener Kreisligist dann einen externen Transfer - und dieser hatte es in sich: Can Funke wechselt in der kommenden Saison zur TGD. Mit 28 Treffern in 21 Partien ist der Stürmer von Alemannia Essen - hinter Haarzopfs Mathias Lierhaus - der zweitbeste Torjäger in der Kreisliga A Gruppe 2 und wird die Qualität in der Offensive der Turngemeinde erhöhen.

In einer Pressemitteilung des früheren Landesligisten heißt es: "Mit Can Funke vom Liga-Konkurrenten Alemannia Essen gelang uns ein absoluter Transfercoup. Er erzielte in der laufenden Spielzeit in 21 Spielen bereits 28 Tore. Der 23-jährige Angreifer spielte vor Alemannia in der Landesliga bei Genc Osman Duisburg und ESC Rellinghausen. Mit ihm werden wir unsere Offensivstärke nochmal deutlich verbessern. Wir sind sehr stolz, dass er sich für unsere Turngemeinde entschieden hat."

Der Wechsel des beidfüßigen Mittelstürmers ist in trockenen Tüchern. Offen ist noch, in welcher Liga Funke mit der TGD spielen wird. Am vergangenen Sonntag verlor der Verein das Top-Spiel beim Spitzenreiter SuS Haarzopf mit 1:3 und verpasste den Sprung auf Rang eins. Durch die Niederlage rückte die Meisterschaft in weite Ferne. Haarzopf hat vier Punkte Vorsprung vor der TGD und auch noch eine Partie in der Hinterhand.

Mit 59 Punkten nach 23 Partien rangiert die Elf von Trainer Didi Krause allerdings komfortabel auf dem zweiten Tabellenplatz. Am Ende der Spielzeit steigt der Meister direkt auf und der Tabellenzweite muss in die Aufstiegsrelegation mit dem Zweiten der anderen Essener Gruppe. Bei der TGD Essen-West lebt also der Traum von der Rückkehr in die Bezirksliga.