VfB Bottrop: Boss hat "Schalke-Phase" eingeläutet - Ex-Profi kehrt mit sofortiger Wirkung zurück

Der VfB Bottrop hat sich vor der Saison so viel vorgenommen. Der Aufsteiger hatte den Durchmarsch in die Oberliga Niederrhein ins Visier genommen. Die Realität heißt: Landesliga-Schlusslicht!

Gündüz Tubay, Boss des VfB Bottrop, ist ein Mann klarer Worte. Er spricht das aus, was er denkt.

Nach dem ersehnten Landesliga-Aufstieg im Sommer 2022 sagte der Elektrogeräte-Unternehmer klipp und klar, was er vorhat: "Der VfB Bottrop hat alles, um ein guter Oberligist zu sein. Wir wollen in die Oberliga!"

Fußballlehrer Michael Schrank sollte den Traum in die Tat umsetzen. Denkste! Zur Winterpause war Schrank Geschichte und Can Ucar übernahm. Seine Aufgabe: Er sollte den VfB Bottrop vor dem direkten Wieder-Abstieg in die Bezirksliga bewahren.

Acht Spieltage vor Schluss liegen die Bottroper sieben Punkte hinter dem rettenden Ufer zurück. "Wir spielen jetzt gegen Wachtendonk-Wankum und Lowick. Das sind zwei Heimspiele, die wir gewinnen müssen - ohne Wenn und Aber!", betont Tubay gegenüber RevierSport.

Wir läuten die Schalke-Phase ein: Sie haben es auch in den letzten sieben Spielen geschafft durch Kampf und Leidenschaft, durch echte Maloche Punkte im Keller zu sammeln und unbesiegt zu bleiben. Das muss auch unser Ziel sein. Am Sonntag fangen wir damit an! Gündüz Tubay

Er ergänzt: "Wir haben jetzt alle Gespräche, die die kommende Saison betreffen, auf Eis gelegt. Bis auf die Verpflichtung von Kudret Kanoglu, den wir unbedingt haben wollten, wird nichts passieren. Wir schauen, wo wir in zwei Wochen stehen und dann gehen die Planungen weiter. Ich glaube weiter fest an die Landesliga."

Alpay Cin, der eigentlich den Verein schon verlassen hatte , kehrt mit sofortiger Wirkung zurück. Gündüz Tubay erklärt: "Alpay ist topfit und will es noch einmal wissen. So will er sich nicht vom VfB verabschieden. Er ist spielberechtigt und gehört ab sofort wieder zum Kader." Cin, der zuletzt in der 4. türkischen Liga spielte, war im Sommer nach Bottrop gewechselt und bestritt in dieser Saison neun Spiele (ein Tor, drei Vorlagen).

Warum? Weil Tubay betont, dass die Mannschaft viel, viel besser sei als es der Tabellenplatz widerspiegelt. Tubay: "Spielerisch gesehen müssten wir auf Platz eins stehen. Zu diesen Worten stehe ich. Doch jetzt können wir und auf das Fußballerische nicht verlassen und auch nichts für kaufen. Wir läuten die Schalke-Phase ein: Sie haben es auch in den letzten sieben Spielen geschafft durch Kampf und Leidenschaft, durch echte Maloche Punkte im Keller zu sammeln und unbesiegt zu bleiben. Das muss auch unser Ziel sein. Am Sonntag fangen wir damit an!"