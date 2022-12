Halle Velbert: Format der Stadtmeisterschaften "muss man kritisch hinterfragen"

Der SC Velbert musste sich im Finale der 42. Velberter Hallenstadtmeisterschaften geschlagen geben. Ein Eigengewächs sorgte für Aufsehen, das Format für Unmut.

Nach zweijähriger Corona-Pause fand in diesem Jahr endlich die 42. Hallenstadtmeisterschaft in Velbert statt. In einem umkämpften Finale setzte sich die SSVg Velbert am Ende mit 3:1 gegen den Titelverteidiger SC Velbert durch.

Sportclub-Coach Dennis Czayka war dennoch zufrieden mit seinen Schützlingen. „Wenn man die drei Turniertage insgesamt nimmt, haben die Jungs wirklich eine gute Performance geliefert. Am Ende war es natürlich auch Kopfsache.“ Schließlich setzte sich seine Mannschaft in der Vorrunde mit fünf Siegen aus fünf Spielen durch. Auch in der Zwischenrunde gab es die maximale Ausbeute gefolgt von einem souveränen 3:0-Sieg über den AS Stella Azzurra Velbert im Halbfinale.

Im Vergleich zu anderen Kreisen hat Velbert seinen Mannschaften in diesem Jahr jede Menge abverlangt. Schon in der Vorrunde liefen die Partien über 15 Minuten. In der Zwischenrunde wurde dann auf 20 Minuten erhöht. Die Endrunde lief sogar über zwei Mal 15 Minuten. „Ich fand insgesamt, dass diese drei Tage mit den langen Spielen mitten in der Winterpause schon eine Sache sind, die man mal kritisch hinterfragen muss“, bemängelte Czyaka.





Für den SC hatte die hohe Belastung zwischen den Feiertagen aber glücklicherweise keine Auswirkungen. „Wir sind gut durch das Turnier gekommen, ohne Verletzung. Die Jungs hatten Spaß und haben im Finale eine gute Moral bewiesen. Nach dem 0:2 sind wir zurückgekommen mit dem Anschlusstreffer. Am Ende haben Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben. Das ist dann so, aber insgesamt kann ich damit leben.“

Der SC setzt auf die Jugend

Für einen jungen Angreifer vom Sportclub gab es am Ende des Turniers noch eine persönliche Auszeichnung. Andri Buzolli wurde gemeinsam mit Axel Glowacki von der SSVg Velbert bester Torschütze des Turniers (sieben Treffer). Dabei ist der Youngster erst im November 19 Jahre alt geworden.

„Er ist einer unserer Eigengewächse. Das ist seit dem Sommer der Weg, den wir gehen“, betonte Czyaka, der im Turnierverlauf auch vier A-Jugendliche einsetzte. „Andri ist sicherlich einer der größten Perspektivspieler bei uns und spielt jetzt auch schon eine anständige Saison.“ In 14 Einsätzen erzielte er für die erste Mannschaft bereits acht Treffer.