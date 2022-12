Der Liveticker zum Nachlesen: Hallenstadtmeisterschaft in Velbert

Am 30. Dezember wird in der Halle Velbert der Sieger bestimmt. Hier geht es zum Liveticker.

21:46 Uhr - Die SSVg Velbert wird also vor dem SC Velbert Hallenstadtmeister Platz drei belegt der Langenberger SV. Bester Torschütze des Turniers wurden Axel Glowacki von der SSVg und Andri Buzolli vom SC Velbert mit sieben Turniertoren. Torwart des Turniers ist Daniel Grell von Türkgücü Velbert. Das war es aus der Halle, schönen Abend noch!

Finale - SSVg Velbert - SC Velbert 3:1 (2:0)

30.Minute Axel Glowacki drückt den Ball zum 3:1-Endstand über die Linie. Im Anschluss kommt es zu Rudelbildungen zwischen den Bänken.

29. Minute Albin Rec vom SC verliert den Ball als letzter Mann, greift zur Notbremse und sieht glatt Rot. Das könnte es gewesen sein.

26. Minute Der SC läuft an, ist aber vor dem Tor zu ungenau.

22.Minute - Jetzt wird es nochmal richtig hitzig.

21.Minute - Der 1:2-Anschluss! Andri Buzolli wird im Mittelfeld nicht angegriffen und haut den Ball zu seinem siebten Turniertor in die Maschen.

15.Minute Der SC kann die Chance nicht nutzen. Es bleibt beim 2:0 zur Pause.

12.Minute Jetzt gibt es die Zeitstrafe für die SSVg Velbert für einen Schubser. Die Chance für den SC noch vor der Pause zu verkürzen.

10. Minute Oguzhan Coruk haut den Ball Volley unter die Latte - 2:0 für die SSVg.

7.Minute Handspiel - Zwei Minuten Zeitstrafe für den SC Velbert. Eine harte Entscheidung.

2. Minute Erst die Chance für den SC, im direkten Gegenzug zieht Arbnor Ejupi von kurz hinter der Mittellinie ab und schweißt den Ball in den Winkel! 1:0 SSVg.

1.Minute - Der Ball rollt im Finale!

Alle Spieler werden nochmal einzeln auf das Spielfeld gerufen. Gleich kann es losgehen.

Spiel um Platz 3 - AS Azzurra - Langenberger SV 3:4 (1:2)

30.Minute - Fabian Osenberg verkürzt 20 Sekunden vor Schluss nochmal auf 3:4, doch der Treffer kommt zu spät. Der Langenberger SV wird dritter.

27.Minute - Die Vorentscheidung. Kerim Sali trifft zum 4:2 für den LSV.

22. Minute - Und das 3:2 für den Langenberger SV: Ioannis Athanassiou

21. Minute - Stella Azzurra gleicht aus. Fabian Hemsing trifft zum 2:2!

15. Minute - Stella Azzurra verkürzt durch Fabian Osenberg auf 1:2 - damit geht es auch in die Pause.

13. Minute - Niklas Ramilo Sanchez erhöht auf 2:0 für den LSV

1. Minute - 1:0 für den Langenberger SV: Arkadiusz Magiera

Spiel um Platz 5 - TVD Velbert - Türkgücü Velbert 0:3 (0:2)

30. Minute - Viele Chancen aber kein Tor für den TVD. Türkgücü macht auf der Gegenseite gleich drei Treffer und darf sich über einen guten fünften Platz freuen.

27. Minute - Zwei Minuten Zeitstrafe für Türkgücü Velbert

24. Minute - Ein indirekter Freistoß zur Vorentscheidung - 3:0 für Türkgücü Velbert durch Cihan Gedik

19. Minute - TVD versucht hier einiges, doch immer wieder ist ein gegnerischer Fuß dazwischen.

15. Minute Der Oberligist geht mit einem 0:2-Rückstand in die Pause: Geht da noch was?

10. Minute 2:0 für Türkgücü Velbert: Jaehyeok Park

8. Minute 1:0 für Türkgücü Velbert: Jaehyeok Park

Spiel um Platz 7 - TSV Neviges - BW Langenberg 0:4 (0:1)

30. Minute BW Langenberg sichert sich dank Finn Neumann Platz sieben: Neviges wird achter.

30. Minute 4:0 für BW Langenberg: Finn Neumann

24. Minute 3:0 für BW Langenberg: Finn Neumann

21. Minute 2:0 für BW Langenberg: Finn Neumann

15. Minute - Mit dem 1:0 geht es in die Pause.

13. Minute 1:0 für BW Langenberg: Finn Neumann

2. Halbfinale - SC Velbert - Langenberger SV 3:0 (2:0)

30. Minute - Der SC Velbert folgt der SSVg ins Finale. Für den Langenberger SV geht es gegen Stella Azzurra um Platz 3.

27. Minute - Doch ohne Überzahl gelingt dann die 3:0-Vorentscheidung durch Burak Demirdere

26. Minute - Der SC Velbert kann die Überzahl nicht nutzen.

24. Minute - Zwei Minuten Zeitstrafe für den LSV.

15.Minute - Und das war es mit der ersten Halbzeit - der SC Velbert führt mit 2:0.

14. Minute - 2:0 für den SC Velbert: Andri Buzolli

8. Minute - Albin Rec verwandelt einen indirekten Freistoß zum 1:0 für den SC Velbert.

7. Minute - Beide Teams schenken sich nichts. Das Spiel bleibt offen.

1. Halbfinale - SSVg Velbert - AS Azzurra 2:1 (1:0)

30. Minute - Die SSVg Velbert setzt sich in einem hitzigen und engen Spiel durch und zieht in das Finale ein.

23. Minute - Oguzhan Coruk macht es besser - 2:1 für die SSVg

22. Minute - Der Torwart von Stella Azzurra ist schon umspielt. Doch der Pfosten rettet vor dem 2:1 für die SSVg.

20. Minute - Es ist jetzt ein offener Schlagabtausch.

18. Minute - Und der Außenseiter nutzt die sofort aus! Am Ende ist es ein Eigentor zum 1:1.

18. Minute - Es gibt zwei Minuten Zeitstrafe für die SSVg

15. Minute - Mit dem Halbzeitpfiff fast der Ausgleich für den Außenseiter. So geht es mit 1:0 für die SSVg in die Pause.

8. Minute - 1:0 für die SSVg Velbert: Athanasios Xiros

16:47 Uhr - Neben den beiden Halbfinals duellieren sich die B-Ligisten TSV Neviges und BW Langenberg um Platz sieben. Außerdem Will Türkgücü Velbert aus der Kreisliga A dem Oberligisten TVD Velbert den fünften Platz streitig machen.

16:41 Uhr - Um 17 Uhr startet das Turnier zunächst mit den beiden Halbfinals. Die SSVg Velbert trifft auf den AS Azzurra. Für den SC Velbert geht es im Anschluss gegen den Langenberger SV. Dass die Oberliga beziehungsweise Landesliga-Teams noch heute in der Verlosung sind ist wenig überraschend. Doch dass der LSV aus der Kreisliga A sich in der Zwischenrunde sogar gegen Oberligist TVD Velbert durchsetzt und der AS Azzurra als B-Ligist noch um den Finaleinzug spielt, damit war sicher nicht unbedingt zu rechnen.

16:37 Uhr - Nachdem es in der Vorrunde über 15 und in der Zwischenrunde über 20 Minuten zur Sache ging, werden am heutigen Tag zwei Mal 15 Minuten gespielt.

16:30 Uhr - Herzlich wilkommen aus der Sporthalle am Zitronenbunker in Velbert. Der große Finaltag der Velberter Hallenstadtmeisterschaften steht an.