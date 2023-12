Der SC Velbert startete hervorragend in die Hallenstadtmeisterschaft Velbert, wurde aber letztlich Fünfter. Trainer Dennis Czayka stand RevierSport Rede und Antwort.

Nach einer perfekten Vorrunde mit 15 Punkten und 18:0 Toren aus fünf Partien hat es der SC Velbert am Finaltag der Hallenstadtmeisterschafen trotzdem verpasst, sich für das Halbfinale zu qualifizieren.

Im Spiel um Platz fünf konnte sich der Landesligist trotz 0:1-Rückstand zur Pause zumindest mit 2:1 gegen Türkgücü durchsetzen. SC-Trainer Dennis Czayka zeigte sich im Anschluss trotzdem unzufrieden, hauptsächlich mit der Zwischenrunde.

Das Turnier war ein Spiegelbild der bisherigen Saison. Auch in der Hinrunde startete Velbert mit fünf Siegen aus den ersten sechs Partien gut in die aktuelle Spielzeit, danach wurde es durchwachsener.

RevierSport sprach mit Czayka über …

… den Verlauf der Hallenstadtmeisterschaft: „Wir wollten schon am letzten Tag um die Pokale spielen, daher sind wir etwas enttäuscht. Das haben wir in der Zwischenrunde aus der Hand gegeben. Wir haben uns aber mit einer vernünftigen Vorstellung verabschiedet. Es wäre aber mehr drin gewesen.“

"Letzten Endes würden wir gerne wieder im oberen Drittel landen." Dennis Czayka

… den bisherigen Saisonverlauf: „Bei unserer jungen Mannschaft sind Leistungsschwankungen immer wieder einzuplanen. Wir sind gut aus den Startlöchern gekommen und haben dann Phasen gehabt, wo wir weniger Punkte geholt haben. Insgesamt bin ich mit der Ausbeute zufrieden, wir haben aber noch Luft nach oben.“

… seine Zeit beim SC Velbert: „Wir sind auf einem hervorragenden Weg. Als wir hier angefangen haben, gab es einen immensen Umbau. Wir haben einen großen Schnitt gemacht. Unsere Mannschaft hat einen Altersschnitt von ungefähr 21 Jahren. Da ging es nicht direkt um einen Wiederaufstieg. Aber wir haben es schon im ersten Jahr gut gemacht und sind Sechster geworden.“[/b]

Keine Kaderveränderungen in der Winterpause

… die Ziele für die Rückrunde: „Wir wollen eine richtig gute Landesliga-Mannschaft werden, die sind wir bislang nicht. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir wünschen, in mittlerer Zukunft in der Spitzengruppe anzuklopfen. Dazu sind wir bisher nicht in der Lage. Klar stehen wir etwas im Niemandsland der Tabelle. Dennoch möchten wir unseren Punkteschnitt nochmals aufbessern und uns generell verbessern. Wir wissen, wo wir uns verbessern können und müssen. Letzten Endes würden wir gerne wieder im oberen Drittel landen.“

… zur Kaderstruktur: „Wir gehen mit derselben Mannschaft in die Rückrunde. Saisonübergreifend müssen wir schauen, was wir vorhaben und uns dementsprechend im Sommer Gedanken machen, welche Ziele wir für die Zukunft benennen. Die Maßnahmen, die daraus folgen, müssen dann überlegt werden, dazu kann ich mich heute bisher nicht äußern.“