VfB Frohnhausen: Nach Pleite gegen Schlusslicht - Issam Said kündigt Zu- und Abgänge an

Der VfB Frohnhausen hat sich mit einer bitteren 0:1-Niederlage gegen das Tabellenschlusslicht der Liga in die Winterpause verabschiedet. Issam Said kündigt Veränderungen an.

Der 1. FC Wülfrath hatte bis zum vergangenen Wochenende nur einen Sieg aus 13 Spielen geholt. Das waren auch die bisher einzigen Punkte auf dem Konto der Bergischen. Dann ging es am Sonntag nach Essen. Und siehe da: Nach der Trainerentlassung - RevierSport berichtete - folgte der zweite Saisonsieg. Und das beim VfB Frohnhausen, der zuletzt die Spitzenmannschaften DJK Adler Union Frintrop und DV Solingen schlug. 1:0 gewannen die Gäste aus Wülfrath an der Raumerstraße. "Meine Mannschaft kann nur gegen Spitzenmannschaften ihr wahres Gesicht zeigen. Das macht mich schon sehr nachdenklich", war Frohnhausens Trainer Issam Said nach dem 0:1 gegen Wülfrath bedient. Alexandru Miha-Haba erzielte (90.+2) das Siegtor für die Gäste. Dabei vergaben die Frohnhausen in der 88. und 90. Minute zwei dicke Torchancen. "Das sind keine hundert- sondern tausendprozentige Möglichkeiten gewesen. Wahnsinn", kann es Said auch zu Wochenbeginn noch nicht fassen. Ich weiß aber jetzt schon, dass die meisten Jungs keine Fehler bei sich sehen werden. Das ist leider generationsbedingt. Die Jugend von heute denkt, dass sie alles richtig macht - auch beim VfB Frohnhausen. Issam Said Überhaupt zeigt sich der Trainer des VfB nach 15 Spielen und gerade einmal 17 Zählern nicht zufrieden. Auch er weiß, dass der aktuelle Tabellenstand nicht das wahre Leistungsvermögen der Mannschaft widerspiegelt. "Dafür können wir uns aber nichts kaufen. Wir sind mitten im Abstiegskampf und haben uns selbst in diese Lage manövriert. Leider", betont Said. Die Winterpause will der ehemalige Landesliga-Torwart der Turngemeinde Essen-West dafür nutzen, um die Spiele und seine Akteure noch einmal unter die Lupe zu nehmen. Er wird alles haar genau analysieren. "Es wird mit jedem ein Vier-Augen-Gespräch geben. Ich werde jedem Spieler vor Augen halten, was er gut und schlecht gemacht hat", sagt Said und ergänzt: "Ich weiß aber jetzt schon, dass die meisten Jungs keine Fehler bei sich sehen werden. Das ist leider generationsbedingt. Die Jugend von heute denkt, dass sie alles richtig macht - auch beim VfB Frohnhausen." Said verrät auch, dass es zu Kader-Veränderungen im Winter kommen wird. Mit zwei oder drei Zu-, aber auch Abgängen plant der VfB-Coach. Ein Defensivspezialist wird gesucht, ein Offensiv-Allrounder stünde den Essenern auch gut zu Gesicht. "Und ein Sechser", ergänzt Said und sagt: "Klar, wir wissen auch, dass es im Winter nicht einfach ist gute Spieler zu bekommen. Denn auf dem Markt sind Jungs, die woanders den Laufpass bekommen haben. Aber es gibt auch Spieler, die dann in einem neuen Klub funktionieren. Da müssen wir bei unseren Aktivitäten auch ein glückliches Händchen beweisen."

