VfB Frohnhausen: Issam Said rechnet mit Spielern ab - "So sehe ich keine Chance"

Der VfB Frohnhausen verlor in der Landesliga Niederrhein das vierte Spiel in Folge. Trainer Issam Said geht mit seinen Spielern hart ins Gericht.

Viel hatten sie sich beim VfB Frohnhausen vorgenommen. Nach drei Niederlagen in Folge sollte am 9. Spieltag der Landesliga Niederrhein 3 endlich wieder ein Erfolgserlebnis gelingen. Nichts da: mit 0:2 verlor man beim Oberliga-Absteiger SC Velbert.

Frohnhausen-Trainer Issam Said musste im Gespräch mit RS einiges loswerden: „Ich bin mega enttäuscht! Wir haben uns so viel vorgenommen. Ich habe überhaupt kein Leben auf dem Platz gesehen. Das war Magerkost. So sehe ich keine Chance, in der Liga zu bleiben“, zeigt sich der 45-Jährige einen Tag nach dem Spiel mehr als enttäuscht: „Ich bin traurig.“

Noch an diesem Montag, einen Tag nach dem Spiel, setzt man sich zusammen beim VfB Frohnhausen, um die Lage zu besprechen. Einerseits sagt Said: „Vielleicht bin auch ich schuld. Vielleicht bin ich schon zu lange dabei und die Mannschaft braucht einen neuen Reiz.“ Seit über zehn Jahren trainiert Said beim VfB, schaffte mit der Mannschaft 2018 den Aufstieg in die Landesliga.

Anderseits ging der Coach mit seinen Spielern hart ins Gericht: „Sie sind selbst schuld. Ihr Mundwerk ist immer sehr stark. Viele meinen, sie können Oberliga, dabei können sie nicht mal in der Kreisliga A spielen“, ärgert sich Said maßlos.

Die jungen Spieler haben zu viel Angst, zu versagen. Nach jedem Negativerlebnis wird rumgemeckert. Issam Said

In ein altes Muster sei man am vergangenen Spieltag gefallen. Nach dem Rückstand seien schnell große Zweifel aufgekommen. Zudem muss der VfB derzeit auf einige gesperrte und verletzte Stammspieler verzichten. „Die jungen Spieler haben zu viel Angst, zu versagen. Nach jedem Negativerlebnis wird rumgemeckert“, schimpfte der Coach. Im Winter werde man versuchen, hungrige neue Spieler hinzuzuholen und sich vielleicht auch von zwei, drei Spielern trennen.

„Wir rackern uns ab als Trainer, versuchen immer wieder für gute Stimmung und ein gutes Training zu sorgen. Auch für mich ist das sehr hart, schon das letzte Jahr hat viel Kraft gekostet“, berichtet Said.

Ich würde für diesen Verein mein letztes Hemd geben. Issam Said

Anderseits betont er: „Was bringt es jetzt, ein sinkendes Schiff zu verlassen? Wenn ich das machen würde, wäre ich nicht ich. Ich würde für diesen Verein mein letztes Hemd geben“, zeigt sich Said kämpferisch.

Kämpfen oder Aufgeben? Spielerschuld oder Trainerschuld? Die Situation beim VfB Frohnhausen ist merklich angespannt.