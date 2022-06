Viertliga-Fußball in der Oberliga Nordrhein 2007, Pokalspiele gegen Schalke und Bayern, bald ist die bittere Wahrheit Kreisliga B. Der Abstieg von Germania Windeck.

Der Abstieg aus der Landesliga Mittelrhein stand schon länger fest. Mit gerade einmal 14 Punkten wurde Germania Windeck abgeschlagen Letzter und hätte in die Bezirksliga gemusst. Doch der Verein zieht sich freiwillig noch weiter zurück: Wie der Fußballverband Mittelrhein offiziell bekannt gab, wird der frühere Viertligist in der kommenden Saison in der Kreisliga B an den Start gehen.

"Der Verein TSV Germania Windeck (Landesliga 1) hat einen Antrag nach § 58 (8) Spielordnung WDFV zur Versetzung in die Kreisliga B gestellt, dem das Präsidium des FVM im Umlaufverfahren am 2.6.2022 nach Anhörung des Kreisvorstandes Sieg und des Verbandsspielausschusses zugestimmt hat“, heißt es in der Mitteilung des Verbands. Die nun freien Plätze in der Bezirksliga und der Kreisliga A werden über die Quotientenregelung vergeben.

Der Grund: Wie das Portal fupa berichtet, sei nicht einmal mehr die Kreisliga A für den Verein finanzierbar. Damit nimmt der Klub einen fast beispiellosen Absturz in Kauf. In der Saison 2007/08 hatte der Verein in der damals viertklassigen Oberliga Nordrhein den achten Platz belegt. Damals noch als FC Germania Dattenfeld. In der Saison 10/11 hätte der Klub als Tabellenzweiter in die Regionalliga aufsteigen dürfen, zog sich jedoch freiwillig in die Verbandsliga Mittelrhein zurück.

Drei Auftritte im DFB-Pokal

Unvergessen sind auch die Auftritte im DFB-Pokal zwischen 2009 und 2011. Jeweils als Mittelrheinpokalsieger unterlag der Klub allerdings dem FC Schalke 04 (0:4), dem FC Bayern München (0:4) und der TSG Hoffenheim (1:3 nach Verlängerung) jeweils in der ersten Runde.

Die sportlichen Erfolge sind dabei allerdings auch auf Franz-Josef Wernze, dem heutigen Mäzen von Viktoria Köln, eng verbunden.

Am Niederrhein zieht sich zur kommenden Saison der TV Jahn Hiesfeld aus der Oberliga Niederrhein zurück und startet in der Bezirksliga neu. Im Gebiet des FVM hatte in der jüngeren Vergangenheit nur der TV Herkenrath einen härteren Abstieg in Kauf genommen. Nach der Regionalliga-Teilnahme in der Saison 18/19, die mit einem abgeschlagenen letzten Platz endete, wurde die Fußballlabteilung aufgelöst und ein Neuanfang in der Kreisliga B ermöglicht. Zuletzt platzierte sich der Klub dort auf Platz drei.