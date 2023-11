Vergessene Vereine: Germania Windeck - 13 Jahre nach FC Bayern im Pokal in Kreisliga C

Germania Windeck zog 2010 das Traumlos aller Amateurvereine: Den FC Bayern im DFB-Pokal. Doch der einstige Glanz ist verblasst: Die Realität ist heute die Kreisliga C.

Über 40.000 Zuschauer wohnten dem Erstrundenkick im DFB-Pokal bei. Germania Windeck zog 2010 das dicke Los, den FC Bayern München. Der heimische Sportpark war viel zu klein, um der Partie den würdigen Rahmen zu geben. So fand das Spiel im Rhein-Energie-Stadion in Köln statt. Es war der Höhepunkt für Windeck - trotz der 0:4-Niederlage.

Es war ein Rekord für Spiele zwischen Amateur- und Profiteams in Deutschland bis zum 10. August 2019, als über 41.000 Zuschauer die Erstrundenpartie zwischen Atlas Delmenhorst und Werder Bremen in Bremen sahen.

2008 qualifizierte sich der Klub, der bis zu einer Fusion Germania Dattenfeld hieß, für die neugeschaffene NRW-Liga. In der Premierenspielzeit langte es neben dem zehnten Platz zudem zum Mittelrheinpokal-Sieg und damit erstmals zur Qualifikation für den DFB-Pokal. Schon damals war der Name des Gegners groß: Schalke 04. Auch in diesem Spiel setzte es ein 0:4.

In der NRW-Liga spielte der Klub aus der 18.000-Seelenstadt eine ziemlich gute Rolle, scheiterte 2010 knapp am Regionalliga-Aufstieg. Der folgte schließlich ein Jahr später, als Blau-Weiß Zweiter hinter Rot-Weiss Essen wurde. Theoretisch zumindest.

Von Franz-Josef Wernze und langer Hand war der Erfolg des Klubs geplant. Mäzen Wernze, der 2023 verstarb, entschied sich 2011 nach 17 Jahren schließlich dazu, sein Geld lieber in Viktoria Köln, das damals frisch in die NRW-Liga aufgestiegen war, zu stecken. Windeck fehlte daraufhin nicht nur die finanzielle Power, sondern auch die Infrastruktur, um in der Regionalliga bestehen zu können. So verzichtete der Klub auf das Aufstiegsrecht und zog sich gar in die Landesliga zurück. Fortuna Köln rückte dafür nach.

Seit 2017 geht es für die Germania steil bergab: Nach einigen Jahren im Mittelfeld der Landesliga stieg der Traditionsverein 2022 sportlich in die Bezirksliga ab. Doch der Verein zog sich freiwillig in die Kreisliga B zurück, da sie nach eigenen Angaben nicht mal mehr die Kreisliga A finanziell stemmen konnten. In diesem Jahr folgte sogar der Abstieg in die Kreisliga C. Mit dem Abschied aus dem überregionalen Fußball endete in Windeck eine Ära, die im Kölner Umland ihresgleichen sucht.

Liga, Erfolge und bekannte Spieler

Aktuelle Liga: Kreisliga C Staffel 7 Kreis Sieg Größte Erfolge: Qualifikation zur NRW-Liga 2008, 2. Platz NRW-Liga 2010, DFB-Pokalteilnahmen 2009-2011 Bekannte Spieler/Trainer: Heiko Scholz, Waldemar Matysik, Thorsten Nehrbauer, Markus Kurth