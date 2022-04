Hamborn-Trainer Janßen redet nach Blamage Klartext: "Wir haben versagt"

Aufstiegskandidat SF Hamborn holte in der Landesliga Niederrhein 3 nur einen Punkt aus den letzten vier Spielen und gab eine komfortable Ausgangslage aus der Hand.

Zunächst sah es so aus, als ob die Sportfreunde Hamborn in der Landesliga Niederrhein 3 dort weiter machen würden, wo sie im letzten Jahr aufgehört hatten. Die ersten drei Spiele im neuen Jahr wurden souverän gewonnen, unter anderem mit einem deutlichen 5:1 gegen den Aufstiegskonkurrenten Mülheimer FC. Bei vier Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten schienen die Aussichten auf den Aufstieg sehr gut. Mintard-Trainer Christian Knappmann gratulierte den Duisburgern gar schon zum Oberliga-Aufstieg.

Dann kam der Einbruch. Nach dem 1:1 bei der SpVgg Steele folgten für die Mannschaft von Trainer Stefan Janßen drei Niederlagen in Serie. Der Höhepunkt war die 0:5-Heimklatsche gegen Arminia Klosterhardt am Montag.

„Ich kann eigentlich nur sagen: Wer keine Leistung bringt, muss die Fresse halten. Wir haben gestern versagt und das schmälert in keiner Weise die Leistung von Klosterhardt. Wenn man so weiterspielt, muss man sich über gar nichts Gedanken machen“, kommentierte Janßen die derzeitige Lage. Sichtlich entsetzt fehlten dem zum Saisonende scheidenden Trainer die Worte für die jüngsten Leistungen seiner Mannschaft. Er sprach weiter: „Das war eine katastrophale Leistung, das darf sich Hamborn 07 und keiner der für diesen Traditionsverein arbeitet, leisten. Ich bin der Trainer und übernehme die volle Verantwortung.“

Die Tabellenkonstellation ist nun so spannend wie lange nicht mehr. Der ESC Rellinghausen verpasste es punktetechnisch an den Hambornern vorbeizuziehen, gegen Genc Osman Duisburg verloren die Essener mit 1:3. Laut dem Regelwerk steht der ESC nun trotzdem auf Platz eins und somit auf dem einzigen Aufstiegsplatz. Die Sportfreunde haben zwar das bessere Torverhältnis, Rellinghausen aber beide direkten Duelle gewonnen. Und die sind bei Punktgleichheit entscheidend. Knapp dahinter lauern der Mülheimer FC und Blau-Weiß Mintard.

Noch ist der Aufstiegstraum in Duisburg nicht geplatzt. An den verbleibenden vier Spieltagen stehen für die Janßen-Elf Partien gegen die drei Letztplatzierten der Tabelle (SV Burgaltendorf, BG Überruhr, Duisburger SV) an, bevor es am letzten Spieltag ein mögliches Endspiel gegen Blau-Weiß Mintard (22. Mai, 15 Uhr) gibt.