Blau-Weiß Mintard plötzlich oben dran: "Wir genießen das jetzt"

Blau-Weiß Mintard gewann die vergangenen vier Spiele in der Landesliga Niederrhein 3 und steht mittlerweile auf Platz zwei in der Tabelle.

In der Landesliga Niederrhein 3 konnte Blau-Weiß Mintard die letzten vier Partien gewinnen und schaffte es, sich nochmal in den Aufstiegskampf einzuschalten. Die Mülheimer stehen nun mit 35 Punkten auf Platz zwei und haben drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer SF Hamborn, der eine Partie weniger absolviert hat und im Nachholspiel gegen den ESC Rellinghausen wieder vorlegen kann.

Mintard-Trainer Christian Knappmann hat die Mannschaft im Winter übernommen und nennt die Gründe für den guten Lauf: „Für mich war klar was wir tun müssen, um erfolgreich zu sein. Die Jungs setzen das brutal gut um und liefern immer ab. Da mache ich der Mannschaft ein großes Kompliment. Das ist eine charakterfeste Truppe, die voll mitzieht und nichts infrage stellt. Wir sind mit dem bisher Erreichten durchweg zufrieden.“ Sein Zusatz: „So wie der Kader zusammengestellt wurde, ist er eigentlich viel zu gut für den Abstiegskampf.“

Die Top-Teams SF Hamborn (1:2 gegen FC Remscheid) und ESC Rellinghausen (2:2 gegen VfB Frohnhausen) ließen am vergangenen Spieltag Punkte liegen und spielten den Mülheimern damit in die Karten. Am Donnerstag (14. April, 19:30 Uhr) treffen die beiden Aufstiegskonkurrenten zudem noch im Nachholspiel aufeinander.

„Wir haben uns in eine gute Position gebracht und die eigentliche Aufgabe Klassenerhalt bewerkstelligt. Natürlich haben wir uns gestern auch über die anderen Ergebnisse gefreut. Wir genießen das jetzt und werden nichts wegschenken. Aber wenn man das Restprogramm betrachtet, ist Hamborn eigentlich durch. Abgesehen vom Spiel gegen Rellinghausen wüsste ich nicht, wo die noch Punkte liegen lassen sollten“, beurteilt der Trainer das neu entfachte Aufstiegsrennen.

Für Blau-Weiß Mintard geht es am Ostermontag (18. April, 15:15 Uhr) zuhause gegen den Abstiegskandidaten Duisburger SV weiter.