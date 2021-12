Corona: Steele-Trainer über PCR-Test-Kosten für die Spieler

In einigen Verbänden wurde die Winterpause bereits vorgezogen. Nicht so in den Landesverbänden in NRW, wo der Spielbetrieb unter den neuen Coronaschutzauflagen fortgesetzt wird.

Viele Amateurvereine kritisieren die Entscheidung der Verbände, trotz der steigenden Corona-Zahlen den Spielbetrieb fortzusetzen. Auf der einen Seite wegen des Gesundheitsschutzes der Beteiligten, aber auch aus sportlichen Wettbewerbsgründen. Vereine, die aufgrund der neuen Regeln viele betroffene Spieler haben, die noch nicht immunisiert sind, stehen so vor echten Herausforderungen. Gerade in den unteren Amateurligen können es sich die meisten Vereine nicht leisten, wöchentlich mehrere PCR-Tests für Spieler zu finanzieren, die aufgrund der Nichtimmunisierung sonst nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen dürfen. Aber wir können nicht jede Woche für die Trainingseinheiten die Testkosten übernehmen, da stößt ein Verein wie wir einfach an finanzielle Grenzen Dirk Möllensiep Auch für die Landesligisten ist das finanziell eine große Herausforderung: „Wir haben aktuell drei Spieler, die von der Ausnahmeregel mit den PCR-Tests betroffen sind. Das hat unterschiedliche Gründe, bei einem dauert es einfach noch einige Tage, bis die volle Immunisierung eingetreten ist. Bei einem anderen ist es so, dass er noch Bedenken bezüglich der Impfung hat. Zwingen können und wollen wir auch keinen“, erzählt Dirk Möllensiep, Trainer des Landesligisten SpVgg Steele. Auch er sieht die entstehenden Kosten für die Vereine sehr kritisch. "Natürlich können wir vor einem Spiel mal ein oder zwei PCR-Tests für die Spieler bezahlen, aber wir können nicht jede Woche für die Trainingseinheiten die Testkosten übernehmen, da stößt ein Verein wie wir einfach an finanzielle Grenzen." Zudem ist er der Meinung, dass die vorzeitige Winterpause aus “gesundheitlichen Gründen, aber auch für einen fairen sportlichen Wettbewerb die bessere Alternative“ gewesen wäre. Wenn bei einem Verein neben drei Spielern, die aufgrund der neuen Corona-Regeln nicht am Spielbetrieb teilnehmen können, noch verletzte oder gesperrte Spieler dazukommen, „werde es personell sehr eng“. Das sieht man auch beim kommenden Gegner von Steele, dem Duisburger SV: Deren letztes Spiel musste aufgrund einer Vielzahl von Coronafällen abgesagt werden. Somit könne man aktuell noch gar nicht sicher sagen, ob das Spiel am Sonntag überhaupt stattfinden kann, zeigt sich Coach Möllensiep skeptisch.

