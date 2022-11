Kreisliga C5 Dortmund: Nicht nur Westfalia Dortmund kann ein 23:0

Wer sich die WM nicht anschauen will, dem sei die Kreisliga C5 in Dortmund ans Herz gelegt. Hier ist Spektakel garantiert.

Viele Fußball-Fans suchen während der umstrittenen WM in Katar nach Alternativen, weil die ersten drei Ligen in der Winterpause sind.

Ein Tipp wäre hier der Besuch der Kreisliga C5 in Dortmund. Hier gewann der Spitzenreiter Westfalia Dortmund am Sonntag mit 9:2 gegen SuS Derne II. Und damit lieferte der fast sichere Aufsteiger in die Kreisliga B ein eher langweiliges Ergebnis.

Schließlich gab es im Laufe der Saison schon fünf zweistellige Erfolge. Darunter ein 24:0 und zwei 23:0-Siege. Es hätten mehr werden können, aber TuS Neuasseln III (9. Spieltag), SC Husen Kurl III (13. Spieltag) und der FC Merkur (14. Spieltag) traten nicht an gegen den Ligagiganten und kamen so mit einem 0:2 davon.

Doch die Liga hat noch mehr zu bieten als die Spektakel des erst 2022 gegründeten Vereins Westfalia Dortmund. Zum Beispiel an diesem Wochenende - da gab es ein weiteres 23:0.

TuS Neuasseln - die gegen Westfalia Dortmund nicht antraten - ließen Alemannia Scharnhorst II keine Chance. 0:23 aus Sicht des sieglosen Schlusslichts der Tabelle, der nun bei 8:132 Treffern angelangt ist.

Man muss den Hut ziehen vor der Mannschaft, die immer wieder antritt. Gegen Neuasseln von Beginn an mit zehn Spielern. Trotzdem hielt die Alemannia bis zum Ende durch.

An der Spitze bleiben bis zum Ende der Spielzeit nur die Fragen: Wann steigt Westfalia Dortmund auf und wer tritt alles nicht an oder geht die Möglichkeit ein, zweistellig besiegt zu werden. Der Primus der Liga hat bis dato bereits 148 Tore erzielt, 31 davon Spielertrainer Maurice Temme, der die Torschützenliste anführt.

Gefolgt von Dennis Bommer aus der eigenen Mannschaft, der 22 Treffer auf seinem Konto hat. Unter den Top 10 stehen zudem vier weitere Akteure der Westfalia, erster Torschütze eines anderen Klubs ist mit 20 Toren Ahmad Abou Al Zahab Al Masri vom FC Ezidxan Dortmund.