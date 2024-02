Kreisliga B: Perfekter Start für RWE II in das neue Jahr

Rot-Weiss Essen ist weiter auf Aufstiegs-Kurs. In einer Woche steht das Topspiel beim Zweiten an.

In Gedanken bereitet man sich bei Rot-Weiss Essen mit Blick auf die Reserve schon auf die neue Saison in der Kreisliga A vor. Denn in diesem Jahr wird es mit dem Aufstieg klappen.

Für diese Feststellung braucht es nicht viel Phantasie. Zu groß war der Abstand im Winter zum ersten Verfolger Ballfreunde Bergeborbeck. Und nach den beiden Partien vom Sonntag ist der Abstand erneut angewachsen.

Denn sowohl RWE als auch Bergeborbeck waren im Einsatz - mit unterschiedlichen Ausgängen. Spitzenreiter RWE II gewann gegen Dellwig souverän 3:0 - dabei ließ es der Spitzenreiter ruhiger angehen, nachdem er zuvor in den ersten 15 Partien 7,8 Treffer pro Partien geschossen hat.

Gegen Dellwig brachte Emre Kilic die Essener mit seinem 41. Saisontor mit 1:0 in Führung. Nach der Pause schraubten Dogan Utus und Sam Soltani das Ergebnis in die Höhe.

Während RWE im 16. Spiel den 16. Sieg feierte, patzte Verfolger Ballfreunde Bergeborbeck beim 2:3 gegen DJK TuS Essen-Holsterhausen II. Kevin Krolak brachte den Zweiten in Führung, Edip Eriner glich dann für Holsterhausen aus. Nick Lohmann traf mit seinem Doppelpack zum überraschenden 3:1 für die Gäste, Bergeborbeck konnte durch Pierre Kretschmann nur noch zum 2:3 verkürzen.

RWE hat damit schon 13 Punkten Vorsprung, die Frage bleibt weiterhin nur, wann der Aufstieg feststeht. Und wen RWE dann für die Kreisliga A verpflichten will. Bekannte Namen sind im Gespräch, so berichtete RS bereits, dass Akteure mit RWE-Bezug wie Timo Brauer (TVD Velbert) oder Kevin Grund und Marcel Platzek (SV Schermbeck) ein Thema werden könnten, um der Reserve in der neuen Saison beste Chancen einzuräumen, den Durchmarsch in die Bezirksliga zu schaffen.

Die nächste Hürde auf dem Weg in die Kreisliga A wartet derweil am kommenden Sonntag (3. März, 15 Uhr) wenn es zum Duell des Zweiten gegen den Ersten kommt, RWE muss zu den Ballfreunden Bergeborbeck.