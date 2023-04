RWE II: Aufstieg wieder in eigener Hand - 39-Tore-Mann trifft und trifft und trifft

Die Kreisliga-B-Vertretung des Drittligisten hat den Aufstieg in die Kreisliga A seit dem vergangenen Wochenende wieder in der eigenen Hand.

Sieben Spieltage vor Saisonende hat Rot-Weiss Essen II wieder alles in der eigenen Hand.

Die RWE-Reserve will im dritten Anlauf unbedingt raus aus der Kreisliga B und war zeitweise nach einigen Patzern schon verzweifelt. Denn der SV Borbeck und VfB Frohnhausen II lösten ihre Aufgaben souverän und zementierten die beiden Aufstiegsplätze.

Doch nach der Übernahme von Trainer Stefan Lorenz läuft es für Rot-Weiss wie geschmiert. Die Mannschaft siegte zum Start in die Restrunde im Spitzenspiel beim SV Borbeck mit 2:0, legte weitere Dreier nach und durfte sich am Wochenende über einen Frohnhausen-Patzer freuen. 0:2 unterlag der VfB II den Ballfreunden aus Bergeborbeck. RWE II legte am Sonntagnachmittag mit einem 6:0-Sieg über die SG Schönebeck III nach.

"Das war für uns natürlich ein sehr guter Spieltag. Wir haben lange auf diesen Moment gewartet. Zuvor hätten wir alle Spiele gewinnen müssen und auf ein Entscheidungsspiel gehofft. Nun können wir bei sieben Siegen bis zum Saisonende einen der ersten beiden Plätze einnehmen und aufsteigen", freut sich Lorenz.

Für diese Liga ist er außergewöhnlich. Er geht mit Leistung voran und schießt viele Tore. Wenn man von 101 Toren 39 beigesteuert hat, dann sagt das alles über den Jungen aus. Ich hoffe, dass er mindestens noch ein Jahr bei uns bleibt. Stefan Lorenz über Dominik Milaszewski

Der Ex-Profi ist überhaupt sehr zufrieden mit der Mannschaft. Lorenz' Bilanz als RWE-II-Trainer: Fünf Spiele, fünf Siege, 25:2 Tore!

"Wir sind tendenziell auf einem guten Weg. Wir spielen die Dinger seriös herunter und haben alle gemeinsam viel Spaß. So kann man dann auch erfolgreich sein. Es war wichtig, dass wir mit diesem guten Gefühl jetzt in die Oster-Pause gehen. Am 16. April greifen wir dann im Spiel bei Tusem Essen II wieder an", sagt Lorenz.

101 Tore hat RWE II bislang in 21 Spielen geschossen, alleine 39 Treffer gehen dabei auf das Konto von der "Nummer 9" der Essener. Der Name läuft auf dem Portal "fussball.de" unter "k.a." - keine Angabe.

Doch es handelt sich hier um Dominik Milaszewski, so heißt der RWE-II-Torjäger der trifft und trifft und trifft. Lorenz: "'Mile' ist ein sehr wichtiger Bestandteil in unserem Spiel. Er ist ein absoluter Führungsspieler und das auf sowie neben dem Platz. Für diese Liga ist er außergewöhnlich. Er geht mit Leistung voran und schießt viele Tore. Wenn man von 101 Toren 39 beigesteuert hat, dann sagt das alles über den Jungen aus. Ich hoffe, dass er mindestens noch ein Jahr bei uns bleibt."

Der 37-jährige Milaszewski soll dann für RWE II auch viele Treffer in der Kreisliga A erzielen...