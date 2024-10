Der 7. Spieltag in der Essener Kreisliga A war keine gute Runde für zwei Trainer. Der eine Übungsleiter verlor noch am Sonntag seinen Job, ein anderer trat am Montag zurück.

Mit 4:7 unterlag der DKSV Helene - Vorgängerklub war der traditionsreiche TuS Helene - bei der Zweitvertretung von Rot-Weiss Essen. Das Torfestival, welches Helene verlor, sollte am Montag personelle Konsequenzen nach sich ziehen.

Um "ein paar Tage Bedenkzeit", bat Ali Erdogan zunächst noch, deutete gegenüber der RevierSport-Redaktion aber bereits seinen Rücktritt an der Altenessener Bäuminghausstraße an. Jetzt hat Erdogan "endgültig meine Entscheidung getroffen. Ich bin zurückgetreten, wünsche dem Verein und besonders meinem Trainer-Kollegen Ferhat Dogan nur das Beste ", erklärte er.

Am Dienstagabend (1. Oktober) spielte der DKSV gegen den FC Karnap, unter Dogans Leitung und in Abwesenheit des Aufstiegstrainers gelang ein 3:2-Heimsieg - der zweite Sieg in dieser Saison.

Erdogan war es, der Helene nach sechsjähriger Abstinenz in der vergangenen Saison wieder in die Kreisliga A brachte und noch einiges mit dem Klub vorhatte. Doch nach dem schlechten Saisonstart mit nur einem Sieg und Remis sowie fünf Niederlagen und den damit verbundenen drittletzten Platz machte Erdogan den Weg für einen neuen Mann an der DKSV-Seitenlinie frei.

Einst spielten die Altenessener in der Verbandsliga, haben mit Otto Rehhagel einen der bekanntesten Essener als Vereinsmitglied - schließlich spielte Rehhagel auch für Helene. "TuS Helene ist ein großer Klub in Essen. Wir sind dabei, den Namen wieder aufzupolieren. Jetzt ist etwas Staub weg. Wir werden weiter arbeiten und versuchen auch in der Kreisliga A eine ordentliche Rolle zu spielen. Wir haben schon einige Testspiele gegen A-Ligisten absolviert und sahen da schon sehr ordentlich aus", war Erdogan vor der Saison noch zuversichtlich. Jetzt ist der Aufstiegstrainer Geschichte in Altenessen.

Und wie geht es jetzt weiter? "Ich genieße die Zeit jetzt mit meinen Kindern, weil sie Fußball spielen und verfolge es. Mal schauen, was die Zeit mit sich bringt und wann es wieder kitzelt", schließt Erdogan eine Rückkehr nicht aus.

Am vergangenen Sonntag trennten sich auch die Ballfreunde Bergeborbeck, Helenes Liga-Konkurrenz, von Trainer Daniel Jost. RevierSport berichtete. Nach dem 1:7 gegen RuWa Dellwig ist Jost kein Trainer mehr beim Aufsteiger aus Bergeborbeck.

Nach dem Aufstieg aus der Kreisliga B kamen die Ballfreunde nie in der Kreisliga A an. Die bisherige Bilanz: Alle sieben Begegnungen wurden verloren. Das alles bei einem Torverhältnis von 9:40.