Der Kreisligist SV Borbeck kämpft um den Klassenerhalt. Für die kommende Saison wurden bereits zwei Transfers unter Dach und Fach gebracht.

In der Essener Kreisliga A (Gruppe 1) rangiert der SV Borbeck nach 18 Partien mit elf Punkten auf einem Abstiegsplatz. Damit der Aufsteiger nicht wieder den direkten Gang in die Kreisliga B antreten muss, braucht Borbeck in den kommenden Wochen Punkte und Siege.

Unabhängig vom Ausgang der Saison hat der Essener Kreisligist aber bereits zwei Transfers für die kommende Spielzeit vorgestellt – und die haben es durchaus in sich. Aus der Bezirksliga wechselt Nils Thiesling in den Prinzenpark, von TuS Essen-West 81 konnte Marcel Schlomm von einem Wechsel überzeugt werden. Beide Spieler sind 32 Jahre alt und bringen jede Menge Erfahrung mit.

Thiesling absolvierte in seiner Spielerlaufbahn insgesamt zwei Landesliga-Partien und 190 Begegnungen in der Bezirksliga. Bei Schlomm liest sich die Vita noch etwas beeindruckender: Der Offensivmann wurde früher bei Rot-Weiss Essen ausgebildet und ging dort sogar in der U17-Bundesliga auf Torejagd. Schlomm schaffte an der Hafenstraße den Sprung zur ersten Mannschaft und wurde siebenmal in der Regionalliga West eingesetzt.

Sein auslaufender Vertrag wurde bei RWE nicht verlängert, sodass er 2013 zur SpVg Schonnebeck in die Landesliga wechselte. Im zweiten Jahr gelang der Oberliga-Aufstieg. Insgesamt bestritt der 32-Jährige 24 Oberliga-Partien, 114 Landesliga-Spiele und 47 Begegnungen in der Bezirksliga.

SVB-Trainer Kevin Betting freut sich auf die ersten beiden Neuzugänge – ligenunabhängig: "Für SV Borbeck sind das zwei absolute Knaller-Transfers. Sowohl menschlich, aber auch sportlich. Wenn man die Saison betrachtet, sieht man deutlich, was uns fehlt. Wir haben eine gute Truppe, aber uns fehlt die Erfahrung und Abgezocktheit. Von Marcel Schlomm erwarten wir uns Abgeklärtheit und Ruhe in entscheidenden Situationen im letzten Drittel. Bei Nils wissen wir, dass wir absolute Mentalität bekommen. Er geht als 'Aggressive Leader' voran und wird ein Führungsspieler im Zentrum sein. Ich bin mega stolz, dass wir auch ohne Kohle für solche Jungs interessant sind und unsere Arbeit wertgeschätzt wird."