Der SC Croatia Mülheim ist in der Kreisliga A auf einem richtig guten Weg. Wir haben mit dem sportlichen Leiter, Efe Özkan, über die Zukunftspläne des Mülheimer Klubs gesprochen.

Es ist Winterpause in der Kreisliga A. Das gibt Anlass, sich mal einen Überblick über die bisherigen Saisonverläufe zu verschaffen. Beim SC Croatia Mülheim läuft es beispielsweise richtig gut. Als Tabellendritter, mit 31 Zählern, blickt Croatia nur auf einen Drei-Punkte-Abstand auf den Spitzenreiter, den FC Taxi Duisburg. Bekanntlich schafft zwar nur ein Team aus der Kreisliga A den Sprung in die Bezirksliga, bei der Tabellenkonstellation wäre es dennoch sicherlich fahrlässig, sich nicht mit dem Thema Aufstieg zu beschäftigen.

Der sportliche Leiter von Croatia Mülheim, Efe Özkan, der gleichzeitig auch das Tor des Klubs hütet, geht das Thema ruhig an: "Wir wollen natürlich aufsteigen, müssen aber nicht zwingend. Die Qualität und vor allem den Teamgeist haben wir für dieses Ziel. Es ist schon wirklich bemerkenswert, wie hoch unsere Trainingsbeteiligung ist. Das ist richtig geil und macht mich stolz."

Die Saison ist noch lang und gerade in der engen Kreisliga A darf sich keiner zu früh sicher sein. Bei Betrachtung der Tabelle stechen gleich sechs Teams heraus, die sich um den ersten Platz duellieren könnten. Sie alle trennen nur sechs Punkte. Das verspricht, ein heißer Tanz um den Aufstieg zu werden.

Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, kann das am Ende der Saison richtig gut für uns aussehen. Efe Özkan

Auch Özkan weiß: "Die Liga ist wirklich unfassbar ausgeglichen. Wir haben zum Beispiel auch keinen richtig klaren Sieg oder Ähnliches einfahren können. Das zeigt auch nochmal die Ausgeglichenheit, ob oben oder unten. Wir haben auf jeden Fall alles in der eigenen Hand. Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, kann das am Ende der Saison richtig gut für uns aussehen."

Nun steht erst einmal die Winterpause vor der Tür. Özkan erhofft sich, dass sich die Mannschaft verbessert zurückmeldet, ärgert sich aber auch ein wenig um das Timing: "Das ist schon ein wenig blöd. Wir waren richtig gut im Lauf und haben den Abstand von acht auf drei Punkte auf den ersten Platz verringert. Jetzt steht aber erstmal die Pause im Weg. Die wollen wir natürlich so gut wie es geht nutzen. Für uns geht es zu den Stadtmeisterschaften im Januar, dadurch sind wir nicht ganz so lange aus dem Spielbetrieb raus", erklärte der Torwart.

Neben den Stadtmeisterschaften und dem anschließenden straffen Trainingsplan bei Croatia Mülheim, steht natürlich auch die Transferphase an. Da tut sich bei Croatia erstmal nur etwas aufseiten der Abgänge: "Es hat uns mit Anbruch der Winterpause unser Torjäger Giovanni D Amico, der in dieser Saison seiner Form leider hinterherlief, verlassen. Er war mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden und daher haben wir uns im beiderseitigen Einvernehmen getrennt. Ansonsten schauen wir mal, was noch passiert. Wir sind mit unserem Kader sehr zufrieden und sind nicht gezwungen aktiv zu werden", resümierte Özkan.