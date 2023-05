DJK Armina Lirich: Rekordverdächtige Kulisse - Lirich trifft im Aufstiegskracher auf SuS 21

In der Kreisliga A Oberhausen-Bottrop steht am kommenden Spieltag der große Aufstiegsgipfel an. Spitzenreiter Arminia Lirich empfängt den Tabellenzweiten SuS 21 Oberhausen.

Arminia Lirich thront nach 28 Spieltagen an der Tabellenspitze der Kreisliga A Oberhausen-Bottrop. Dabei ist ihnen der SuS 21 Oberhausen mit einem Punkt Rückstand dicht auf den Fersen. Am Samstag (17 Uhr) kommt es am vorletzten Spieltag der Saison zum Gipfeltreffen der beiden überlegenen Teams in dieser Spielzeit.

Die Liricher können mit einem Dreier den Bezirksliga-Aufstieg unter Dach und Fach bringen. Arminia-Trainer Jens Szopinski erwartet ein ausgeglichenes Spiel: "Das wird ein absolutes Topspiel auf Augenhöhe, ein 50:50-Spiel. Es treffen die beiden mit Abstand besten Mannschaften der Liga aufeinander, die beide den Aufstieg verdient hätten."

Neben der sportlichen Brisanz des Duells wird es auch auf den Rängen heiß hergehen: Eine vierstellige Zuschauerzahl wird in Lirich erwartet, und das in der Kreisliga. "Es wird ein Rahmenprogramm geben, was seinesgleichen sucht. Im Hinspiel gab es bereits über 800 Zuschauer, das war allerdings im Winter. Jetzt soll das Wetter auch noch gut werden und neben den Fans beider Teams werden auch einige neutrale Zuschauer kommen, das wird ein Fußball-Fest", stimmt Szopinski auf das Spiel ein.

Der 46-Jährige kann im Topspiel personell aus dem Vollen schöpfen, Lirich hat weder Verletzungen noch Sperren zu beklagen. Der mögliche Aufstieg in die Bezirksliga hätte eine große Bedeutung für den Verein: "Das wäre natürlich eine Riesensache. Es wäre für die Arminia der dritte Anlauf in der Bezirksliga und insgesamt einfach eine große Geschichte."

Dass sich sowohl seine Truppe als auch der Konkurrent SuS 21 den Aufstieg verdient hätten, daraus macht Szopinski kein Geheimnis: "Mir ist es wichtig zu erwähnen, dass wir uns am Samstag total wertschätzend und respektvoll gegenübertreten. Beide Mannschaften spielen eine überragende Saison und sind dem Rest der Liga weit enteilt."

Tatsächlich spielen die beiden Oberhausener Teams in dieser Spielzeit in einer eigenen Liga. Ganze 17 Zähler ist der Drittplatzierte Safakspor von SuS 21 auf Rang zwei entfernt. Auch die Tordifferenzen der beiden Spitzenmannschaften sind deutlich besser als die der restlichen Teams, wobei diese in der Kreisliga A nicht zählt. Bei Punktegleichheit zählt der direkte Vergleich.