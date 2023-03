Oberhausen: Steinmetz hilft in der Kreisliga A aus - "RWE macht das doch auch"

Dass Spieler aus der Ersten Mannschaft in ihren Reserve-Teams zum Einsatz kommen, ist mittlerweile nichts besonderes mehr - auch nicht in der Kreisliga A.

Die Zweitvertretung von Schwarz-Weiss Alstaden hat am vergangenen Samstag den VfR 08 Oberhausen mit 9:1 besiegt. Alstaden hat sich durch den Erfolg etwas Luft im Abstiegskampf verschafft.

Ein Grund für den deutlichen Erfolg war auch der Einsatz von Raphael Steinmetz, Spielertrainer der Ersten Mannschaft der Alstadener. Der Ex-Profi erzielte für die Kreisliga-A-Reserve am Samstag vier Tore. Wettbewerbsverzerrung? Davon will der 28-Jährige nichts hören.

"Das ist doch lächerlich. Hier geht es um einen Unterscheid von einer Spielklasse. Wir halten bei Alstaden eben zusammen. Wir haben einige Verletzte in der Ersten, da kommen Spieler aus der Zweiten hoch und helfen. Und umgekehrt ist es auch so. Und das kann man auf die erste, zweite und auch dritte Mannschaft beziehen", betont Steinmetz.

Der Angreifer, der für Rot-Weiß Oberhausen und den Wuppertaler SV 194 Regionalligaspiele (52 Tore) bestritt, nennt Beispiele, die vielleicht nicht öffentlich diskutiert wurden, aber in dieser Saison schon vorgefallen sind. "RWO II, die spielen ja auch mit unserer Reserve in einer Liga, hat zuletzt in Sterkrade mit Trainer Mike Terranova sowie den Spielern Denis Donkor und Rinor Rexha mit Jungs aus der Regionalliga gespielt. Also: RWE macht das doch auch. Ich erinnere da nur an den Einsatz von Raphael Koczor in Borbeck. Aber das ist doch auch völlig legitim und absolut nichts Verbotenes", meint Steinmetz und nennt ein weiteres Beispiel: "Zuletzt hat der Spielclub 1920 mit Ümit Ertural und Yusuf Allouche seine besten Leute aus der Bezirksliga in die Kreisliga B zum Topspiel runtergeschickt. Ich könnte noch viele weitere Beispiele nennen."

Aber Fakt ist auch: Diese Hilfemaßnahmen der ersten Mannschaft an die zweiten Teams bringen auch nicht immer den erhofften Effekt. Während Alstaden mit Steinmetz 9:1 siegte, kam RWO II mit Terranova, Donkor und Rexha nicht über ein 3:3-Remis gegen Glück-Auf Sterkrade hinaus und SC 1920 spielte mit Ertural und Allouche auch nur 1:1 gegen Dostlukspor Bottrop.