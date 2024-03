Nach Rückzug - Essener Kreisligist präsentiert Trainer für nächste Saison

In dieser Saison nahm die Mannschaft nicht am Spielbetrieb teil, im Sommer soll neu angegriffen werden. Dafür präsentierte ein Essener Kreisligist nun einen Trainer.

Im vergangenen Sommer entschied sich Teutonia Überruhr zu einem Neustart. Dem Essener Verein war es nicht möglich, eine Mannschaft für die Kreisliga A zu stellen, die zweite Mannschaft aus der Kreisliga B wurde zum ranghöchsten Team im Verein.

Zur kommenden Saison will TTÜ wieder angreifen - und hat für dieses Vorhaben nun einen neuen Trainer präsentiert. Sezgin Demirel wird in Überruhr übernehmen und soll den Verein auf Dauer zurück in die A-Liga führen.

Der Coach sammelte Erfahrungen bei Vereinen wie der SpVgg Steele oder Spvgg Schonnebeck und möchte mit dieser bald Überruhr zum Erfolg verhelfen. "Die Klasse zu halten und die Mannschaft nach und nach zu verjüngen, um letztendlich den Aufstieg anzustreben", lauten die Ziele des Coaches, wie er in einer Mitteilung des Klubs verkündete. Er lege großen Wert auf ansehnlichen Fußball, mit dem Fans und Spieler begeistert werden sollen, heißt es weiter.

Derweil stellte der Verein Demirel mit lobenden Worten vor: "Sein Ansatz im Teammanagement und Training konzentriert sich darauf, die Individualität jedes Spielers zu berücksichtigen und ein positives Umfeld zu schaffen, in dem alle ihr Bestes geben können", teilte Überruhr mit.

Für den Trainer seien "Glaubwürdigkeit, Verbundenheit, Disziplin und Verlässlichkeit die Schlüsselattribute eines erfolgreichen Trainers. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Sezgin Demirel eine erfolgreiche Saison zu gestalten und die Zukunft unseres Vereins voranzutreiben!"

Vorerst gilt es für Teutonia aber, die aktuelle Saison als offizielle zweite Mannschaft gut zu Ende zu bringen. Nach 20 Spieltagen steht das derzeit von Michael Memmert trainierte Team auf dem sechsten Tabellenplatz in der Kreisliga B, Gruppe 3. Planungssicherheit gibt es bereits, denn sowohl die Tabellenspitze als auch der -Keller sind weit entfernt.

Nach dem Derbysieg gegen Blau-Gelb Überruhr II am vergangenen Wochenende (3:2) geht es am kommenden Donnerstag gegen Preußen Eiberg weiter.