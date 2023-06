SuS Haarzopf: Historische Doppel-Meisterschaft perfekt - aber Verzicht auf Aufstieg

Der SuS Haarzopf hat tatsächlich den Doppel-Aufstieg perfekt gemacht. Nach der ersten Mannschaft schaffte auch die zweite den Sprung in die Bezirksliga.

Ob es das wohl schon einmal gab? Der SuS Haarzopf hat am Sonntag tatsächlich die Doppel-Meisterschaft perfekt gemacht. Zwei Wochen nach der ersten Mannschaft schnappte sich die Zweitvertretung den Titel - beide Teams thronen an der Tabellenspitze der Essener Kreisliga-A-Staffeln.

Anders als die Erste verzichtet die Reserve, die sich selbst "Ü23" nennt, aber auf den Gang in die Bezirksliga. "Unsere Ü23 hat sich entschieden altersbedingt auch kommende Saison in der Kreisliga A an den Start gehen und den Aufstiegsplatz freizugeben", heißt es vom Verein. Nutznießer ist Türkyemspor Essen, das sich als Tabellenzweiter über den Klassensprung freuen darf.

Doch gefeiert wurde natürlich trotzdem. "Ein unglaubliche Saison endet mit dem Aufstieg für unseren Verein. Und den haben wir als Verein gemeinsam in dieser Spielzeit geschafft", so die Haarzopfer. "Heute wird einfach nur noch zusammen gefeiert! Danke an das Ehrenamt, unsere Sponsoren und die großartige Unterstützung von vielen Menschen rund um unseren Verein."

Den Titel widmeten die Essener ihrem ehemaligen Trainer David Zundler. Er verstarb im vergangenen Oktober. "Dieser Titel ist für dich! Wir werden dich nie vergessen!"

Im letzten Saisonspiel brauchte Haarzopfs zweite Mannschaft mindestens einen Punkt, um noch an Türkiyemspor vorbeizuziehen, das schon vorher alle Partien bestritten hatte. Diese Aufgabe lösten sie souverän: 4:1 siegten sie gegen den FC Stoppenberg.

Neben der Meisterschaft freuen sich die Haarzopfer auch über eine riesige Spendensumme. Unter dem Motto "#kickenfürdengutenzweck" sammelte das mit vielen höherklassig erfahrenen Routiniers gespickte Team auch in dieser Saison für gemeinnützige Zwecke. 45.000 Euro kamen insgesamt zusammen.

Das Geld fließt in das Projekt "Ein neues Jugendquartier für Haarzopf". In den Vergangenheit hatten die Haarzopfer etwa einen Brunnenbau in Äthiopien mit Spendengeldern finanziert. "Selbstverständlich machen wir auch kommende Saison weiter und greifen die 50.000€ an!", kündigten sie an.