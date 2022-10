Trauer um David Zundler: Der Trainer des SuS Haarzopf II und vormalige Coach der zweiten Mannschaft von Rot-Weiss Essen verstarb in der Nacht auf Montag.

Der Essener Fußball trauert um David Zundler. Der Trainer der zweiten Mannschaft des SuS Haarzopf verstarb in der Nacht auf Montag (3. Oktober). Er wurde 63 Jahre alt. Die Anteilnahme ist riesig.

Zuletzt trainierte Zundler die "Ü23" des SuS Haarzopf in der Kreisliga A. Erst zu Beginn der laufenden Saison war er zu dem Verein zurückgekehrt, bei dem er bereits zwischen 2011 und 2014 an der Seitenlinie stand. Damals führte Zundler die Essener zum Aufstieg in die Landesliga. Von Sommer 2019 bis Anfang 2022 trainierte Zundler die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen. Unter seiner Regie gelang der Aufstieg in die Kreisliga B. Zudem engagierte er sich als Co-Trainer der U15 von RWE.

Tod von David Zundler: Große Anteilnahme

Nach Zundlers Tod ist die Betroffenheit enorm. "Wir, deine Mannschaft und der gesamte Verein SuS Haarzopf, sind traurig und betroffen. Es fällt uns unglaublich schwer die richtigen Worte zu finden. Bis zuletzt haben wir fest daran geglaubt, dass du wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren wirst", schrieben etwa die Haarzopfer in einem Post auf Facebook und sprachen den Angehörigen ihr aufrichtiges Beileid aus. Gemeinsam habe man die größten Erfolge der Vereinsgeschichte gefeiert. "Wir sind uns sicher, dass Du nicht nur in unserem Verein Spuren hinterlassen hast. Spuren von Erfolg, Ehrlichkeit, Ehrgeiz und Menschlichkeit. Mit Dir verliert der gesamte Essener Fußball einen fairen Sportsmann, engagierten Trainer und feinen Menschen."

Unter einem Beitrag von "Fußballszene Essen" verabschiedeten sich zahlreiche Vereine sowie Trainer, Spieler, Verantwortliche und Weggefährten von Zundler und bekundeten ihr Beileid. "Wir sind zutiefst erschüttert und traurig. Viel Kraft den Angehörigen. David war ein großartiger Mensch und die gemeinsame Zeit wird für immer bleiben... Ruhe in Frieden David", schrieb Haarzopf-II-Kapitän Marc Enger.





"Ein super Typ und toller Trainer. Ich bin froh, dass ich ihn kennenlernen durfte. Mein herzliches Beileid den Angehörigen! Ruhe in Frieden David!", kommentierte Marco Guglielmi, Trainer der ersten Haarzopfer Mannschaft.

Carsten Isenberg lernte Zundler einst aus der Spielerperspektive kennen. Der heutige TuSEM-Coach: "Ich erinnere mich gerne an die Zeit bei Wacker Bergeborbeck zurück, als David unser Trainer war. Ein ganz feiner, besonnener und aufrichtiger Mensch. Mein herzliches Beileid und viel Kraft für die Familie."

Auch Rot-Weiss Essen reagierte auf die schreckliche Nachricht. "In tiefer Betroffenheit hat Rot-Weiss Essen von David Zundlers Tod erfahren", heißt es in einer Vereinsmitteilung. "RWE wird David Zundler auf Ewig ein ehrendes Andenken bewahren und wünscht seinen Angehörigen sowie Freunden in dieser schwierigen Zeit viel Kraft."