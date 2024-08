Die U19 des VfL Bochum spielt ab dieser Saison gegen Mannschaften aus Niedersachsen und Thüringen. Der Grund: Die neuen DFB-Nachwuchsligen.

Die Reform der höchsten DFB-Nachwuchsligen, die ab dieser Saison die bisherige A- und B-Junioren-Bundesliga ersetzen, hält einige Überraschungen parat.

So dürften sich die Schützlinge von David Siebers, Coach der U19 des VfL Bochum, beim Blick auf den Spielplan gewundert haben: Anstatt gegen Schalke, Dortmund und Duisburg geht es für die U19 des VfL nun unter anderem gegen Braunschweig, Erfurt und Bremen.

Siebers steht der Neuerung offen gegenüber, will die neue Aufteilung nicht vorverurteilen: „Wir sind erstmal sehr offen und neugierig, wie das Ganze wird. Ich denke, es ist schwierig zu beurteilen, bevor man das wirklich mal erlebt hat. Deswegen wollen wir da erstmal ganz offen und ohne Meinung rangehen.“

Er hebt die positiven Aspekte und Chancen der Reform hervor: „Wir freuen uns darauf, auch mal gegen Gegner zu spielen, gegen die wir sonst in den letzten Jahren gar nicht, oder wenn überhaupt vielleicht in Testspielen mal gespielt haben. Ob das dann wegen der weiteren Fahrten dann ein Nachteil im Vergleich zu der vorherigen Form sein wird, das würde ich dann gerne erst nach der Hinrunde bewerten.“

Die neue Gruppe ist ein unbeschriebenes Blatt. Die Bochumer spielen in der aus acht Teams bestehenden Vorrundengruppe gegen die Ostwestfalen Arminia Bielefeld und den SC Paderborn, aber auch gegen die Niedersachsen Hannover 96, Eintracht Braunschweig und VfL Osnabrück sowie gegen Werder Bremen und den FC Rot-Weiß Erfurt aus Thüringen.

Einen klaren Kandidaten für den Gruppensieg sieht Siebers nicht: „Es ist eine sehr ausgeglichene Gruppe. Ich würde sagen, dass unsere Gruppe jetzt nicht durch den klassischen Favoriten besticht, sondern für alle Teams von Platz eins bis acht alles möglich ist. Die Jungs freuen sich darauf, sich auf ziemlich ähnlichem Niveau messen zu dürfen.“

Nach der Hinrunde qualifizieren sich die besten drei Mannschaften der acht Vorrundengruppen der DFB-Nachwuchsliga dann für die Liga A. Die besten 16 der Liga A fechten dann schließlich im K.O.-System die Deutsche Meisterschaft aus. Die Mannschaften, die nicht den Sprung in Liga A schaffen, bilden gemeinsam mit den elf besten Mannschaften aus den zweithöchsten Spielklassen unterhalb der DFB-Nachwuchsliga Liga B.

Da macht es keinen Sinn, bei ehrgeizigen Jungs in dem Alter drumherum zu reden, dass die dann lieber Vierter oder Fünfter als Dritter werden wollen David Siebers

Dementsprechend sieht auch die Zielsetzung von Siebers aus: „Die Reform hat von alleine vorgegeben, dass es ein Anreiz ist, unter die ersten Drei zu kommen. Da macht es keinen Sinn, bei ehrgeizigen Jungs in dem Alter drumherum zu reden, dass die dann lieber Vierter oder Fünfter als Dritter werden wollen. Deswegen werden das viele Mannschaften probieren und da reihen wir uns ein. Wenn wir das geschafft haben, dann schauen wir mal, wie die Zusammensetzung in der Rückrunde ist.“ Ein weiteres Ziel sei, so viele Jungs wie möglich dem Profitrainer vorzustellen, um ihnen die Möglichkeit eines Profivertrages zu geben. Sonntag geht es für die Bochumer los (4. August, 13 Uhr). Der Gegner heißt dann Hannover 96. „Hannover schätze ich sehr stark ein. Sie haben zuletzt sehr gute Testspielleistungen gebracht. Hannover ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die sehr flexibel ist, viel Personal im Zentrum hat, sodass man da die spielerische Qualität stoppen muss“, erklärt Siebers.

Im Juni, bevor die Gruppeneinteilung feststand, haben die Bochumer ihr erstes Testspiel bereits gegen die Hannoveraner gemacht. Damals konnte sich die U19 des VfL mit 5:1 durchsetzen.