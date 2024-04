Die U19 des FC Schalke 04 verliert mit 2:3 bei Bayer 04 Leverkusen und muss sich damit wohl aus dem Kampf um die Endrunde zur Deutschen Meisterschaft verabschieden.

Die A-Jugend von Bayer 04 Leverkusen bezwang die U19 des FC Schalke 04 mit 3:2. Die ersten drei Tore erzielten Francis Onyeka (37.), Ken Eghosa Gideon Izekor (43.) und David Widlarz (58.) für Leverkusen. Schalke kam am Ende noch einmal auf. Erst traf Taylan Bulut per Elfmeter (80.), dann legte Jean Paul Ndiaye per Kopf nach (86.). Das 3:3 wollte aber nicht mehr fallen.

Trotz der Niederlage zeigte sich Norbert Elgert nicht unzufrieden mit der Partie: „Es war über 90 Minuten ein vollkommen offenes Spiel. Wir machen unsere zwei Großchancen nicht und verteilen dann ein Geschenk nach dem anderen. Man kann sagen, ja verdient, aber aufgrund der höheren Effektivität.“

Weiter ergänzt der Schalker U19-Coach: „Leverkusen ist eine Hammertruppe. Da sind wir finanziell aktuell auch nicht in der Lage mitzuhalten. Trotzdem bin ich mit der Leistung meines Teams absolut zufrieden. Die Einstellung, das Engagement, die Arbeit gegen den Ball und auch die Torgefahr haben gestimmt.“

Für das Team von Norbert Elgert hieß die Niederlage der Verlust des zweiten Platzes an Leverkusen, die nun einen Punkt mehr auf dem Konto haben und dabei ein Spiel weniger absolviert haben. Bei fünf verbleibenden Spielen sieht es so aus, als wenn der Einzug in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft verpasst werden sollte.

Für Elgert sei der Sieg von Bayer 04 „höchstwahrscheinlich“ die Entscheidung im Kampf um Platz zwei. Das sei für den Gelsenkirchener und sein Team aber auch nur nebensächlich, wie er erläutert: „Wir wollen jede Woche alles reinhauen und dann platzieren wir uns am Ende dort, wo wir hingehören. Und das ist alles in Ordnung. Egal, was noch passiert.“

Die Statistik zum Spiel: Bayer Leverkusen: Schlich – Pesch, Nsosemo, Milojevic, Münz, Bäuerle – Mbamba-Muanda, Onyeka, Widlarz (78. Kister), Szep (57. Lang) - Izekor (78.Fazlija) Schalke 04: Yusufu – Numbisie (73. Likaj), Bulut, Khadr, Becker - Grüger, Hadzha (73. Dörr) - Amaussau-Tchibara (46. Karaca), Gashi (46. Brusdeilins), Osmani - Ndiaye Tore: 1:0 Onyeka (37.), 2:0 Szep (43.), 3:0 Widlarz (58.), 3:1 Bulut (80.) Gelbe Karten: Nsosemo, Izekor - / Zuschauer: 450

Auf der anderen Seite durfte ein alter Bekannter jubeln. Der langjährige Co-Trainer des S04, Sven Hübscher, freute sich über den Erfolg: „Wir haben es am Ende unnötig spannend gemacht. Ich glaube schon, dass es ein verdienter Sieg war. Wir haben sehr viel investiert. Am Ende haben wir das Ding über die Runden gebracht und freuen uns darüber sehr.“

Anders als Elgert sieht Hübscher noch keine Entscheidung im Kampf um den zweiten Platz: „Auf keine Fall war es eine Vorentscheidung. Wir haben lediglich unsere Chance genutzt, an Schalke vorbeizuziehen und schauen jetzt auf das nächste Spiel.“

Für Bayer Leverkusen geht es unter der Woche zum Spiel beim SC Verl (Mittwoch, 10. April, 19 Uhr) und am Wochenende dann zu Alemannia Aachen (Sonntag, 14. April, 11 Uhr). Die Schalker sind erst wieder am Wochenende beim Kellerkind dem Wuppertaler SV gefordert (Samstag, 13. April, 11 Uhr).