Am Sonntag, 17. März, 11 Uhr, kommt es an der Nierster Straße in Meerbusch zum Topspiel in der U19-Niederrheinliga: TSV Meerbusch gegen Rot-Weiss Essen.

Zweiter gegen Erster: TSV Meerbusch gegen Rot-Weiss Essen. Acht Spieltage vor dem Saisonende in der U19-Niederrheinliga steht das Gipfeltreffen an. RWE geht mit einem Punkt Vorsprung in das Duell gegen den TSV. Auch aufgrund der Schützenhilfe von Rot-Weiß Oberhausen am vergangenen Spieltag. "Alle sind sehr fokussiert und legen eine gute Intensität an den Tag. Die Jungs haben Spaß an ihrer persönlichen Entwicklung, geben sich nicht zufrieden, sondern bleiben weiter gierig. Wenn sich ihr Engagement dann auch noch in Resultaten widerspiegelt, ist es umso schöner", sagt Simon Hohenberg vor dem Spitzenspiel. Dass Meerbusch ein ganz starker Gegner ist, spiegelt für den U19-Trainer der Essener nicht nur die Tabellensituation wider. Hohenberg kennt natürlich durch mehrere Spielbeobachtungen auch die spielerischen Stärken der Rheinländer. "Wir gehen davon aus, dass Meerbusch uns vermehrt den Ball überlassen und auf ein kompaktes Auftreten setzen wird. Die Truppe spielt extrem ergebnisorientiert, verfügt über gute Standardspezialisten und wird ihr Heil in einem schnellen Umschaltspiel suchen", erklärt der 37-Jährige. Die Marschrichtung ist für den A-Jugendcoach der Rot-Weissen klar definiert. Hohenberg betont: "Wir wollen das Tempo bestimmen, immer wieder Nadelstiche setzen und gut in der Restverteidigung stehen. Die Mannschaft ist maximal selbstbewusst, hat alles in eigener Hand, um die Tabellenführung zu verteidigen." Personell muss die Essener U19 voraussichtlich noch auf Ahmet Etri verzichten. Der Angreifer befindet sich nach seinen Adduktorenproblemen im Aufbautraining. Abwehrspieler Berkant Gedikli wurde zu einem Lehrgang der türkischen Nationalmannschaft eingeladen - RevierSport berichtete. Die Einsätze von Yan Marcos Friessner Montas und Yasin Pirnal (beide grippaler Infekt) sind noch fraglich.

