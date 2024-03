Rot-Weiss Essen hat einige talentierte Spieler in seinen Reihen. Ein U19-Talent reist nun zur EM-Qualifikation nach Kroatien und soll auch gegen Deutschland spielen.

Blöde Situation für Berkant Gedikli. Das Rechtsverteidiger-Talent der U19-Mannschaft von Rot-Weiss Essen wird am Mittwoch - 13. März 2024 - von Düsseldorf nach Istanbul reisen.

Der Grund: Die türkische U19-Nationalmannschaft versammelt sich in der türkischen Metropole, um am 16. März Richtung Zagreb zu fliegen. Zwischen dem 20. und 26. März geht es dann in Kroatien in der U19-EM-Qualifikation gegen den Gastgeber, Rumänien und Deutschland.

Gedikli ist, wie auch Kaan Inanoglu vom MSV Duisburg, in den letzten Testspielen stets ein Aktivposten im U19-Team der Türkei gewesen. Die Betonung liegt hier auf Testspielen.

Denn: Für Pflichtspiele, wie die anstehende EM-Qualifikation, ist das RWE-Talent noch nicht spielberechtigt. Stand heute - 11. März 2024 - ist der gebürtige Essener Junge nur im Besitzt der deutschen Staatsbürgerschaft. Das soll sich nun im Eilverfahren bis zum EM-Quali-Start ändern.

Der von Chefcoach Christian Wörns betreute U19-DFB-Nachwuchs hatte sich im Oktober 2023 nach Siegen gegen Nordmazedonien und Kasachstan und einem Remis gegen Polen als Gruppensieger für die zweite Runde in Kroatien qualifiziert. Hier löst nur der Gruppensieger das Ticket zur EM-Endrunde.

"Wir tun und machen alles, was in unserer Macht steht. Auch der Verband ist uns behilflich. Wir sind bis ans Ministerium mit der Bitte um zügige Bearbeitung des türkischen Passes für Berkant gegangen. Jetzt müssen wir uns gedulden und hoffen, dass er bis zum 20. März den türkischen Pass in seinen Händen halten wird", berichtet Gediklis Berater gegenüber RevierSport.

Gedikli, der erst am 27. Februar 19 Jahre alt wurde, spielte in seiner Laufbahn noch für keinen anderen Verein als Rot-Weiss Essen. Er war schon in der U17 ein Leistungsträger und ist es auch in der U19-Mannschaft der Rot-Weissen. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus.

Erste Klubs - auch aus der Türkei - haben bei RWE-Talent schon angeklopft

Nach RevierSport-Informationen gab es noch keine Gespräche zwischen Gedikli und Essens Kaderplaner Marcus Steegmann. Diese sollte vielleicht nicht zu lange warten. Ansonsten könnte RWE nach Ahmed Etri (TSG Hoffenheim II), der sich bis Jahresende 2023 mit Gedikli eine Wohnung teilte, das nächste vielversprechende Talent verlieren.

Nach RS-Informationen stehen die ersten Mannschaften bei dem türkischen Nationalspieler schon in der Schlange - auch aus dem Ausland, wie Konyaspor (Türkei) und FC Turin U23 (Italien). Sollte er den türkischen Pass rechtzeitig erhalten und eine gute EM-Qualifikation spielen, dann würde er im schlimmsten Fall - aus RWE-Sicht - kaum mehr zu halten sein.