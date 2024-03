Rot-Weiss Essen muss nach dem sehr wichtigen Sieg im Niederrheinpokal-Viertelfinale beim KFC Uerdingen eine Niederlage einstecken - auf dem Transfermarkt.

Aufatmen bei Rot-Weiss Essen: Nach einem sehr spannenden Pokalfight vor über 8000 Zuschauern beim KFC Uerdingen konnte sich RWE letztendlich mit 3:1 gegen den Oberligisten durchsetzen und das Niederrheinpokal-Halbfinal-Ticket klarmachen. Dann geht es wohl im April zur Germania 04/19 Ratingen.

Mit dabei, zumindest im Kader, dürfte dann auch Ahmed Etri wieder sein. Aber: Ab dem 1. Juli wird der 18-Jährige nicht mehr das RWE-Emblem repräsentieren.

Wie RevierSport nämlich erfuhr, hat Etri Rot-Weiss Essen einen Korb gegeben und sich für die U23-Mannschaft der TSG Hoffenheim entschieden. Bei der Regionalliga-Reservemannschaft des Bundesligisten erhält der Rechtsfuß, der sowohl defensiv als auch offensiv die rechte Flanke spielen kann, nach RS-Informationen einen Dreijahresvertrag.

Den Wechsel bestätigte nun auch Etris Berater, Dennis Blasczyk, der auch Sportchef des FC Kray ist, gegenüber RevierSport: "Wir haben uns nach reiflicher Überlegung für die TSG entschieden. NLZ-Chef Frank Kramer und Tim Lederere sowie Trainer Vincent Wagner, der Ahmed noch aus Essen kennt, haben sich sehr bemüht und uns überzeugt. Das Gesamtpaket der Hoffenheimer war einfach super. Die Gespräche mit Marcus Steegmann waren auch echt gut, aber die Perspektive in Hoffenheim mit den Gegebenheiten für Ahmeds Entwicklung waren uns extrem wichtig. Am Ende haben wir uns nicht gegen Rot-Weiss Essen entschieden, sondern für die TSG Hoffenheim."

In Hoffenheim trifft Ahmed Etri auf Vincent Wagner

Vincent Wagner, unter dem Etri in der Saison 2021/2022 als Noch-U17-Spieler eine Partie in der damaligen U19-Mannschaft Wagners bestritt, steht nämlich seit nämlich seit dem 1. Juli 2022 bei der TSG unter Vertrag und leistet hervorragende Arbeit. Diese spiegelt sich in einem Punkteschnitt von 1,98 Zähler in 56 Partien wieder. Als der 37-jährige Wagner im Sommer 2022 Essen Richtung Hoffenheim verließ, wechselte auch Joshua Quarshie (aktuell Fortuna Düsseldorf) mit nach Hoffenheim. Zwei Jahre später folgt nun Etri.

Nach Informationen dieser Redaktion hatte Etri, der als Noch-U19-Spieler, regelmäßig mit der RWE-Drittligamannschaft trainiert und auch zwei Einsätze über insgesamt 24 Spielminuten in der 3. Liga verbuchte, die Qual der Wahl. Die sportliche Führung der Essener um Kaderplaner Marcus Steegmann wollte Etri als vielversprechendes Eigengewächs, das seit Sommer 2018 für RWE spielt, unbedingt halten und bot dem gebürtigen Münsteraner nach RS-Infos einen Zweijahresvertrag plus Option auf eine weitere Saison an. Jedoch konnte Steegmann den Deutsch-Libanesen letztendlich nicht von einem Verbleib an der Hafenstraße überzeugen.

Das gilt auch für die U23-Vertreter von Fortuna Düsseldorf und FC Schalke 04, hier spielte Etri einst in der Knappenschmiede, sowie einigen anderen Zweitvertretungen.

Hier ein Überblick der Vertragssituationen im Essener Kader

Tor

Jakob Golz - Vertrag bis 30. Juni 2025

Ole Springer - Vertrag bis 30. Juni 2025

Felix Wienand - Vertrag bis 30. Juni 2024

Abwehr

Felix Götze - Vertrag bis 30. Juni 2024

Fabian Rüth - Vertrag bis 30. Juni 2024

Ahmed Etri - Vertrag bis 30. Juni 2024 - wechselt zur TSG Hoffenheim II

Sascha Voelcke - Vertrag bis 30. Juni 2024

Sandro Plechaty - Vertrag bis 30. Juni 2024

José-Enrique Ríos Alonso - Vertrag bis 30. Juni 2024, inklusive Option auf ein weiteres Jahr

Lucas Brumme - Vertrag bis 30. Juni 2025

Mustafa Kourouma - Vertrag bis 30. Juni 2025

Aaron Manu - Vertrag bis 30. Juni 2025

Ekin Celebi - Vertrag bis 30. Juni 2025

Eric Voufack - Vertrag bis 30. Juni 2025

Andreas Wiegel - Vertrag bis 30. Juni 2025

Mittelfeld

Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2024

Torben Müsel - Vertrag bis 30. Juni 2024

Isaiah Young - Vertrag bis 30. Juni 2024

Thomas Eisfeld - Vertrag bis 30. Juni 2024, inklusive Option auf ein weiteres Jahr

Björn Rother - Vertrag bis 30. Juni 2024

Nils Kaiser - Vertrag bis 30. Juni 2024

Marvin Obuz - Vertrag bis 30. Juni 2024, ausgeliehen vom 1. FC Köln

Vinko Sapina - Vertrag bis 30. Juni 2025

Angriff

Ron Berlinski - Vertrag bis 30. Juni 2024

Moussa Doumbouya - Vertrag bis 30. Juni 2025

Leonardo Vonic - Vertrag bis 30. Juni 2026