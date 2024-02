U19-Bundesliga: Gladbach siegt beim VfL - Halbfinale um Deutsche Meisterschaft machbar

In der 99. Minute siegte die U19 von Gladbach beim VfL Bochum. Schalke auf Platz zwei ist nur noch drei Punkte entfernt.

In der U19-Bundesliga-West bleibt der VfL Bochum im Tabellenkeller stecken. Gegen Borussia Mönchengladbach unterlagen die Bochumer auf bittere Art und Weise mit 2:3. Lange war der VfL die bessere Mannschaft und dominierte die Gladbacher besonders in der ersten Hälfte.

Folgerichtig gingen die Bochumer durch Mohammad Mahmoud (38.) in Führung. Borussia gab sich aber längst nicht geschlagen und drehte das Spiel durch Tore von Winsley Boteli (42.) und David Osaro Arize (71.). Als Lennart Koerdt in der 92. Minute aber doch noch zum verdienten 2:2 traf, sah alles nach einem Punktgewinn für den VfL aus. Doch sieben Minuten später trafen die Fohlen in Person von Talha Catkaya (99.) tatsächlich noch zum Sieg.

Bochum-Coach Heiko Butscher war nach der Partie fast sprachlos: „Es ist schwer nach so einem Spiel noch Worte zu finden. Wir sind klar besser, wir haben die besseren Torchancen. Wir kriegen dann aus dem Nichts Gegentore durch individuelle Patzer. Das ist unerklärlich. Dann schaffst du es das hochverdiente 2:2 zu erzielen, was eigentlich schon viel zu wenig ist, aber schaffst es dann nicht die letzte Ecke zu verteidigen.“

Die Stimmung auf der anderen Seite war natürlich besser. Bis auf drei Punkte rückten die Gladbacher an den FC Schalke 04 auf Platz zwei heran. Dementsprechend zufrieden war Oliver Kirch mit der Leistung seines Teams: „Nach einer schwierigen Anfangsphase waren wir gut im Spiel. Bochum war wie erwartet stark. Nachdem wir zur Pause umgestellt haben, hatten wir einen besseren Zugriff und drehen das Spiel verdient. Bochum hat sich zwar verdient den Ausgleich geholt und wenn du das Siegtor in der 99. Minute machst, ist es natürlich glücklich. Trotzdem würde ich nicht sagen unverdient, weil die Jungs große Mentalität gezeigt haben.“

VfL Bochum U19: Heufken - Bernsdorf, Bozickovic, Etse, Anubodem (84. Schlotter) – Lenz (84. Hounsa), Koerdt, Dabrowski, Boafo (96. Klinke), Tolba - Mahmoud Heufken - Bernsdorf, Bozickovic, Etse, Anubodem (84. Schlotter) – Lenz (84. Hounsa), Koerdt, Dabrowski, Boafo (96. Klinke), Tolba - Mahmoud Borussia Mönchengladbach: Cardoso – Dasbach, Catkaya, Hülsenbusch (58. Arize), Gerhardt – Nduka (80. Krasniqi), Swider, Laatsch (87. Milaj), Sauck (80. Bloch), Hoxha (58. Digberekou) - Boteli Schiedsrichter: Maximilian Prölls Tore: 1:0 Mahmoud (38.), 1:1 Boteli (42.), 1:2 Arize (71.), 2:2 Koerdt (92.), 2:3 Catkaya (99.) Zuschauer: 150

Über den Umstand, dass es nach 17 Spieltagen nur noch drei Punkte auf Platz zwei sind und die dort platzierten Schalker auch noch ein Spiel mehr absolviert haben, machten sich die Gladbacher noch keinen Kopf: „Darüber haben wir uns bislang noch nicht gekümmert. Es ging mehr um die Entwicklung. Wenn dabei Siege herausspringen, ist es umso besser. Mit möglichen Halbfinals beschäftigen wir uns noch nicht.“

Während die Bochumer am nächsten Wochenende auf den Vorletzten Wuppertaler SV treffen (Sonntag, 03. März, 11 Uhr), wartet auf Gladbach zur selben Zeit ein echter Heimspiel-Knaller. Tabellenführer Borussia Dortmund ist zu Gast.

„Jetzt geht der Blick für mich auf Dortmund. Die Jungs sollen erst noch ein bisschen feiern. Am Ende der Woche bekommen die Jungs dann etwas mit für das Spiel. Ich denke aber, motivieren müssen wir niemanden“, blickte Kirch voraus.