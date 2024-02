RWO: Diese zwei Talente weilen bei der Nationalmannschaft

Dass Rot-Weiß Oberhausen talentierte Spieler in seinem Nachwuchs hat, ist seit Jahren bekannt. Aktuell weilen zwei RWO-Talente bei der Nationalmannschaft.

Hasan Mammadli und Elgün Alishov spielen international. Das sind zwei vielversprechende Talente aus der U16-Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen.

Das Duo befindet sich aktuell auf Länderspielreise mit der Nationalmannschaft Aserbaidschans. Beide trafen mit Aserbaidschan am Dienstag (20. Februar 2024) auf die U16-Nationalmannschaft Russlands.

Alishov und Mammadli reisten bereits am 14. Februar zum Training und Kennenlernen nach Baku, wo die Mannschaft drei Tage lang zusammenblieb, ehe die Reise am 17. Februar nach Minsk weiterging.

Dort finden in diesen Tagen drei Testspiele gegen die U17 Weißrusslands und Usbekistans sowie gegen die U16 Russlands statt. Gegen Weißrussland mussten Alishov, Mammadli und Co. vor knapp 800 Zuschauern eine 0:2-Niederlage einstecken. Gegen die U16 Russlands stand am Ende ein knappes 0:1. Die Partie gegen Usbekistan steht nun noch aus.

"Wir freuen uns sehr für die beiden und haben sie die Chance bei der Nationalmannschaft selbstverständlich wahrnehmen lassen. Für die beiden ist das eine große Chance und eine Möglichkeit, auch zukünftig für ihre Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen", sagte Maik Reidermann, administrativer Leiter des RWO-Nachwuchszentrums.

Die U16 von Rot-Weiß Oberhausen spielt in der Niederrheinliga und rangiert nach 16 Begegnungen auf Platz sechs. Der 16-jährige Abwehrspieler Alishov und der erst 15-jährige Mittelfeldspieler Mammadli sind wichtige Bestandteile des Teams von RWO U16-Trainer Markus Osthoff. Mammadli kam in der laufenden Saison auch schon zu zwei Einsätzen in der U17-Bundesligamannschaft von Rot-Weiß Oberhausen. Hier ist der ehemalige Profi Ken Asaeda Profi.

Spätestens in der nächsten Saison dürfte das Duo dann auf dem Sprung in die Oberhausener U17-Mannschaft sein - und das als Junioren-Nationalspieler von Aserbaidschan.