Youth League: Trotz Brunner-Tor - später Schock in Zilina, der BVB ist raus

Der BVB wollte mit der U19 ins Achtelfinale der Youth League. Doch ein Gegentor in der 89. Minute beendete alle Träume.

Am Mittwoch stand für die U19 von Borussia Dortmund das Youth-League-Spiel beim slowakischen Teilnehmer MSK Zilina auf dem Plan. Es ging um den Einzug in das Achtelfinale des Wettbewerbs. Den hatte die U19 des FSV Mainz am Dienstag schon erreicht - durch einen Sieg nach Elfmeterschießen gegen den FC Barcelona.

Und der BVB zog nach - nach 90 Minuten stand es ... Dabei musste der BVB auf seine beiden großen Talente verzichten. Hendry Blank (zu RB Salzburg) und Julian Rijkhoff (zurück zu Ajax Amsterdam) verließen den BVB kurz vor dem Ende der Transferperiode.

Daher lastete vor dem Spiel der Druck unter anderem auf BVB-Supertalent Paris Brunner, der von Beginn an auf dem Platz stand. Und sah, wie seine Mannschaft nach neun Minuten die erste gute Chance vergab. Samuel Bamba scheiterte mit seinem Versuch aber an Zilinas Keeper Jakub Badzgon.

Auch in der Folge war der BVB feldüberlegen, allerdings musste er nach 38 Minuten eine Schrecksekunde überstehen, doch Torwart Robin Lisewski rettete nach einem Schuss von Frantisek Kosa. Kurz danach machte es Brunner besser. Im Nachsetzen traf er kurz vor der Pause zum 1:0.

Nach dem Wechsel gab es direkt den Nackenschlag, denn Vladimír Vaľko traf zum 1:1 - bereits sein fünfter Treffer im laufenden Wettbewerb. Und in der 64. Minute hatten die Gastgeber sogar das 2:1 auf dem Fuß - hier hatte der BVB Glück, nicht einem Rückstand hinterherlaufen zu müssen.

Auf der anderen Seite war es Samuel Bamba, der für den BVB die Führung verpasste. Als alle sich schon mit dem Gedanken an ein Elfmeterschießen beschäftigten, schlug Zilina zu. Michal Pekelský traf für die Hausherren - der BVB am Boden, denn er hatte keine Antwort mehr parat und scheidet aus dem Wettbewerb aus.

Die Auslosung für das Achtelfinale findet am Freitag in Nyon statt. In der U19-Bundesliga geht es für den BVB am Sonntag (11. Februar, 11 Uhr) gegen den Vorletzten Wuppertaler SV weiter.

So spielte die U19 des BVB

Lisewski - Meiser, Garcia Posadas, Korzynietz (90. Benkara) - Rashidi, Lubach, Wätjen (90. Ubani), Bamba - Onofrietti (75. Kabar), Brunner, Krevsun

Tore: 1:0 Brunner (45.), 1:1 Valko (48.), 1:2 Pekelský (89.)