Die U19 von Rot-Weiss Essen steht an der Spitze der Niederrheinliga. Trainer Simon Hohenberg zieht zur Winterpause eine Zwischenbilanz.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich die U19 von Rot-Weiss Essen gefunden. In der Niederrheinliga steht das Team von Simon Hohenberg an der Spitze - punktgleich mit dem TSV Meerbusch -, durch den Einzug in das Kreispokal-Finale, das gegen den FC Kray steigt, konnte man sich zusätzlich bereits für den Niederrheinpokal qualifizieren.

In diesem Wettbewerb kamen mit Ahmed Etri, Gianluca Swajkowski, Mats Brune und Yan Friessner Montas in der laufenden Spielzeit bereits vier U19 Spieler bei den Senioren zum Einsatz. Letzterer durfte außerdem mit seinen 17 Jahren für RWE im DFB-Pokal-Krimi gegen den HSV (3:4 n.V.) ran.

Im RevierSport-Interview blickt Trainer Simon Hohenberg auf die Entwicklung der letzten Monate zurück und erklärt, was er sich von dem kommenden Halbjahr erhofft.

Simon Hohenberg über...

... die Hinrunde: Ich würde die Hinrunde ein bisschen von der tabellarischen Konstellation lösen und fast die Sonderspielrunde im März mitnehmen. Da habe ich eine Mannschaft übernommen, bei der es erstmal schwierig war, weil die Jungs in dem Jahr zuvor extreme Negativerlebnisse hatten. Wir haben schon eine Zeit gebraucht, um eine gewisse Struktur reinzubekommen und uns als Mannschaft zu entwickeln. Was man dann wiederum an der Tabelle ablesen kann, ist, dass wir eine super Entwicklung in der Hinserie genommen haben. Wir sind noch lange nicht da, wo wir sein können und haben noch jede Menge Potenzial, aber ich finde es schon spannend, wie die Jungs sowohl teilweise individuell als auch als Kollektiv große Sprünge gemacht haben. Es macht Spaß, ihnen zuzuschauen.

... die schönsten Momente im bisherigen Saisonverlauf : Zu Beginn der Saison, nach der 1:2-Niederlage gegen Hilden, haben die Jungs natürlich auch mitbekommen, dass Schonnebeck zu dem Zeitpunkt sehr gehyped wurde. Da haben sie sich am 3. Spieltag einiges vorgenommen, eine richtig gute Partie hingelegt und 5:1 gewonnen. Das zeigt den Charakter der Mannschaft. Auch das 3:2 gegen Meerbusch war ein kleiner Wendepunkt, wenngleich wir nicht überragend gespielt haben. Hinten raus haben wir die Spiele dann dominiert, da waren einige gute Auftritte bei, wo wir einfach geduldiger geblieben sind.

... die schlimmsten Momente: Da war definitiv das 1:2 gegen Hilden dabei, aber auch gegen Unterrath (2:2, Anm. d. Red.) oder beim Sieg gegen St. Tönis (3:1, Anm. d. Red.) haben wir uns schwergetan. Das 0:0 gegen Oberhausen war auch kein überragendes Spiel von uns. Es gab also schon ein paar Spiele, wo wir gesagt haben, dass das besser gegangen wäre.

... die Ziele für 2024: Die Erwartungshaltung ist klar: Wir wollen einfach diese Gier beibehalten uns sowohl individuell als auch als Mannschaft weiterentwickeln zu wollen. Das ist etwas, was uns als Mannschaft auszeichnet. Wir sind extrem gierig nach Erfolg, gierig nach Weiterentwicklung und auch gierig, einen gewissen Vollgas- und Spaß-Fußball zu spielen. Dann glaube ich schon, dass wir eine gute Saison –in der Liga und auch im Niederrheinpokal – spielen werden und sich hintenraus vielleicht auch Jungs für einen Vertrag bei der Drittliga-Mannschaft empfehlen können. Ich hoffe, dass es sich in der Saison so entwickeln wird, dass Jungs von uns auch mal im Ligaalltag ihre ersten Profi-Minuten sammeln können. Ich traue ihnen das definitiv zu.