VfL Bochum U19: "Hätten das Spiel klar gewinnen müssen!"

Die U19 des VfL Bochum kann in der U19-Bundesliga West endlich wieder punkten. Trainer Heiko Butscher ärgerte sich zwar über den Chancenwucher, zeigte sich aber auch erleichtert.

Nach dem späten Ausgleich beim 1:1 (0:1) beim MSV Duisburg in der U19-Bundesliga West zeigte sich Heiko Butscher, Trainer des VfL Bochum, erleichtert: "Nach dem Schlusspfiff ist es ein gefühlter Sieg."

Nach vier Niederlagen in der Liga also endlich wieder ein Zähler für die Bochumer. Butscher resümierte: "So eine Serie macht natürlich etwas mit der Mannschaft. Dann geraten wir auch noch in Rückstand, auch das macht was mit uns. Wir haben uns vorgenommen, mit unserem Spiel weiterzumachen und uns zu belohnen. Das ist uns gelungen und dann holen wir einen verdienten Punkt."

Trotz der vier Niederlagen hat Butscher nichts umstellen wollen. "Wir haben nichts geändert, wir spielen unser Spiel. Über 90 Minuten war es auch gut, auch die erste Halbzeit war gut." Der VfL hatte gegen den MSV ein deutliches Chancenplus, agierte über weite Strecken des Spiels aber zu harmlos.

Der VfL war über weitere Strecken die bessere Mannschaft, brauchte aber bis in die Nachspielzeit, um den Ausgleich zu erzielen. "Wenn ich mir die zweite Halbzeit anschaue, verdienter geht es gar nicht", so der VfL-Trainer. "Eigentlich müssen wir das Spiel klar gewinnen. Aber letztlich ist es einfach ein Punkt, der uns sehr gut tut."

In den letzten beiden Pflichtspielen vor der Winterpause warten Heimspiele gegen den SC Verl und Alemannia Aachen, die beiden Teams mit den meisten Gegentoren. Trotzdem warnt Butscher vor den beiden Gegnern. "Wir dürfen die Mannschaften nicht auf die leichte Schulter nehmen. Auch da sind richtig gute Spieler dabei", sagt Butscher.

Insgesamt zeigt sich Butscher aber optimistisch vor den beiden Partien, obwohl das Hinspiel in Aachen mit 3:2 verloren ging. Der Ex-Profi: "Ich glaube, der Punkt hat uns richtig gut getan. Da bleiben wir dran, so machen wir weiter. Wenn wir uns das Verwerten der Torchancen für die beiden letzten Spiele aufbewahrt haben, würde mich das sehr freuen."

Weiter geht es Samstag, den 2. Dezember ,gegen den SC Verl. Anstoß in Bochum ist um 13 Uhr.