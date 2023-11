U19-Bundesliga: Der MSV freut sich auf das VfL-Derby und hofft auf Top-Stürmer Inanoglu

Nach einem freien Wochenende steht für die U19 des MSV Duisburg in der A-Junioren-Bundesliga ein Derby an. Der VfL Bochum ist zu Gast. Trainer Engin Vural freut sich auf die Partie.

Nach fünf Niederlagen in Folge ist die U19 des MSV Duisburg in der A-Junioren-Bundesliga West wieder auf Kurs. In den letzten vier Partien konnte die Mannschaft von Trainer Engin Vural jeweils punkten.

Nach elf Spieltagen steht Duisburg mit 14 Zählern auf dem achten Tabellenplatz. Der Tabellenplatz sei für den 38-jährigen Trainer nicht von Bedeutung: "Ich bin nicht der Typ, der ständig auf die Tabelle schaut. Die Tabellensituation ist für uns nicht entscheidend. Wichtiger ist die Entwicklung der Jungs. Wir sind froh, dass wir nach der Phase, in der wir nicht so punkten konnten, jetzt wieder erfolgreicher sind."

Warum es für die Zebras nun wieder besser läuft, begründet Vural so: "Bei uns war auch ein bisschen Verletzungspech dabei. Die Lage hat sich jetzt aber etwas entspannt, sodass wir auf mehr Spieler zurückgreifen können. Das macht sich schon bemerkbar."

In der Junioren-Bundesliga stand ein spielfreies Wochenende für die Mannschaften an. Viele haben diese Zeit für ein Testspiel genutzt, so auch der MSV Duisburg. Am Donnerstagabend verlor das U19-Team mit 1:2 gegen den Landesligisten VfB Speldorf, das Wochenende hatte das Team dann frei.

Vural erklärt: "Die Jungs trainieren immer fleißig, sodass sie sich ein freies Wochenende verdient haben. Freie Wochenenden sind ja auch sehr selten. Ich freue mich schon, die Jungs am Montagabend wieder begrüßen zu können. Ansonsten war das aber eine recht normale Woche für uns"

Am Samstag (11 Uhr) geht es für die Duisburger in der Liga mit einem Derby weiter. Die U19 des VfL Bochum ist zu Gast. Vural, der seit 2010 in der MSV-Jugend tätig ist, blickt mit Vorfreude auf die Partie: "Ich freue mich, meinen Freund und Kollegen Heiko Butscher wiederzusehen. Gegen Bochum sind das immer enge Spiele und es kann alles passieren. Ich denke, es wird eine Partie auf Augenhöhe."

Ein Blick auf die Torschützenliste zeigt: Kaan Inanoglu konnte in sieben Partien sechs Tore erzielen und ist in einer hervorragenden Verfassung. Zu Beginn der Saison ist der erst 18-Jährige aus den Vereinigten Staaten von Boston Bolts nach Duisburg gewechselt.

Jetzt wurde auch die türkische U19-Nationalmannschaft auf Inanoglu aufmerksam. Im Rahmen der EM-Qualifikation machte sich der Mittelstürmer für drei Partien auf den Weg in die Türkei. Bisher muss Inanoglu aber noch auf sein Debüt warten.

Die jungen Zebras müssen aber vermutlich nicht auf ihren Topstürmer verzichten, erklärt Vural: "Kaan Inanoglu wird voraussichtlich Ende der Woche wieder da sein. Für ihn ist das eine sehr aufregende Zeit. Es ist seine erste Nominierung, das ist sehr spannend und wir freuen uns für ihn. Wir hoffen, dass er am Samstag wieder für uns auf dem Platz stehen kann."

Ein Training bei der Profi-Mannschaft des MSV Duisburg sei in der Zukunft ebenfalls angedacht. Ein konkretes Datum stehe aber nicht fest.