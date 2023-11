VfL Bochum U19: Deshalb freut Butscher nicht, dass es keine Absteiger gibt

Nach der vierten Pleite in Folge in der A-Junioren Bundesliga steht die U19 des VfL Bochum im Keller. Absteigen können die Bochumer nicht, Butscher ist nicht froh darüber.

Die U19 des VfL Bochum hat die nächste Pleite zu verkraften. Am 11. Spieltag kassierte das Team von Heiko Butscher eine 1:3-Pleite gegen den SC Paderborn. Dabei führten die Bochumer 1:0, kassierten dann von der 71.-77.Spielminute aber drei Gegentore. Die vierte Liga-Niederlage in Serie war Fakt.

Nach Spielschluss zeigte sich Butscher sprachlos. Auch, weil sein Team damit auf den 12. Platz rutschte, der gleichbedeutend mit dem ersten Abstiegsrang wäre. Nur wäre, da die Liga in der kommenden Saison umgestellt wird: Die 56 deutschen Klubs mit einem NLZ können nicht absteigen und sind automatisch in der neuen Liga dabei.

Für Butscher in der aktuellen Situation aber kein wirklicher Grund zur Freude: „Ich bin da zwiegespalten. Die Idee dahinter ist ja, die Spieler mit weniger Druck weiterzuentwickeln und man nicht das System hat, unbedingt drinbleiben zu müssen. Ich sage trotzdem ganz klar, im Fußball geht es um Ergebnisse. Da gibt es eine Tabelle und das wird auch wichtig bleiben. Denn in ein, zwei Jahren erwartet die Jungs genau diese Tabelle und dann gibt es nun mal Gewinner und Verlierer. Ich freue mich jetzt 0,0 da jetzt nicht absteigen zu können. Der Anspruch ist einfach ein anderer. Wir wollen auch von den Ergebnissen her Spiele gewinnen.“

Das war das letzte Mal am 30. September gegen Viktoria Köln der Fall. Damals gewannen die Bochumer 3:2. Seitdem wartet der VfL auf den nächsten Punkt in der Liga.





Butscher blickt, so schwer es ihm auch scheint, motiviert nach vorne: „Wir investieren enorm viel, die Trainingseinheiten sind mit hoher Intensität. Wir haben eine gute Qualität. Ich bleibe dabei. Wir müssen ganz genauso weitermachen und schauen, dass wir die Jungs aufrichten. Nach vier Niederlagen ist das natürlich schwer. Es muss immer weitergehen. Jetzt schauen wir mal, wie es nächste Woche weitergeht.“

In der nächsten Woche geht es für den VfL erst einmal mit einem Testspiel gegen die U19 von Rot-Weiß Oberhausen (Samstag, 18. November, 15:15 Uhr) weiter. Nach der Länderspielpause wartet in der Liga dann das Auswärtsspiel beim MSV Duisburg (Samstag, 25.November, 11 Uhr). Zwei weitere Spiele gegen Verl und Aachen stehen in der Liga dann noch auf dem Programm, ehe es in die Winterpause geht.

Eine Punktevorgabe für die letzten drei Spiele des Jahres hält Butscher nicht für sinnvoll: „Das haben wir auch schon alles probiert. Wir haben uns vor zwei Spielen schon was vorgenommen und das hat nicht geklappt. Es hat nicht daran gelegen, dass wir irgendein Ziel mit Punkten erreichen müssen. Wir müssen schleunigst gucken, dass wir unsere Leistung 90 Minuten auf den Platz bekommen und das ist erstmal wichtig.“