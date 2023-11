U19-Bundesliga: Leverkusen an Schalke vorbei, VfL Bochum auf Abstiegsplatz

Während Schalke es verpasste, auf den BVB aufzuschließen, gerät der VfL Bochum in der U19-Bundesliga in Not.

In der U19-Bundesliga gibt es die eine oder andere überraschende Entwicklung in der laufenden Runde.

Auch an diesem zehnten Spieltag blieb es nicht ohne Überraschung. Die größte Sensation. Der BVB verlor bereits am Samstag gegen den MSV Duisburg. Nach über 40 ungeschlagenen Partien in der U19-Bundesliga West war es die erste Pleite.

Und durch die kam Bayer Leverkusen an Borussia Dortmund heran. Am Sonntag gewann Leverkusen durch ein spätes Tor von David Widlarz mit 1:0 gegen den Wuppertaler SV - jetzt haben die Bayer-Talente nur drei Punkte Rückstand auf den BVB.

Bis auf zwei Zähler an den Rivalen hätte Schalke rankommen können, doch gegen Viktoria Köln reichte es nur zu einem 1:1. Kurz nach Wiederanpfiff brachte Viktoria-Angreifer Said El Mala Köln in Führung. Diesen Schock hatte Schalke offenbar gebraucht und kam durch den kurz vorher eingewechselten Jermaine Jann zum Ausgleich (54.). Dabei blieb es. Leverkusen konnte daher an Schalke vorbeiziehen.

Nach einem 4:1 bei Alemannia Aachen ist Borussia Mönchengladbach Vierter, Fünfter ist der 1. FC Köln, der nach einer bisher enttäuschenden Serie beim Schlusslicht SC Verl souverän mit 6:1 gewann. Supertalent Jaka Cuber Potocnik traf zwei Mal für den FC.

Viel schlechter läuft es derzeit für die U19 des VfL Bochum. Die verlor mit 2:4 bei Fortuna Düsseldorf und belegt nach zehn Spieltagen den ersten Abstiegsplatz. Zur Pause stand es 0:2 - dann kam der VfL immer mal wieder ran, doch drehen konnten die Bochumer die Partie nicht mehr. Das 2:4 war die siebte Pleite im zehnten Spiel.

Im letzten Spiel des Tages setzte sich Arminia Bielefeld beim SC Paderborn mit 2:0 durch - Paderborn steht punktgleich mit dem VfL Bochum unten, durch das bessere Torverhältnis steht der SCP aber auf einem Nichtabstiegsplatz. Und in der kommenden Woche kommt es zum direkten Duell des VfL gegen Paderborn.