U19-Niederrheinliga: RWE gegen RWO - kein Sieger im Duell der Bundesliga-Absteiger

Am Samstag kam es in der U19-Niederrheinliga zum Derby zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen. Einen Sieger sahen die Zuschauer nicht.

Mit 0:0 trennten sich die U19-Niederrheinliga-Mannschaften von Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen. Es bleibt dabei, dass RWE in der Tabelle sechs Punkte vor RWO rangiert.

Rot-Weiß Oberhausen versteckte sich beim favorisierten RWE keineswegs. Von Beginn an trat die Mannschaft des neuen Cheftrainer Rafael Garcia, der erst am Freitag für Daniel Balk übernommen hatte, mutig und selbstbewusst auf.

Nach sieben Minuten dann schon die erste RWO-Chance: Der aufgerückte Linksverteidiger der Oberhausener Ozan Hot brachte eine Flanke von der linken Seite scharf in den gegnerischen Strafraum, Daniel Raul verpasste im Zentrum knapp per Kopf.

Rot-Weiss Essen versuchte das Spiel zu machen und kam auch durch Jan Friessner (12.), Etienne-Noel Reck (15.) oder Ahmed Etri (18.) zu Torchancen, die aber von der Oberhausener Abwehr oder Torwart Luis Plath vereitelt wurden.

Die dickste Einschussmöglichkeit im ersten Durchgang gehörte aber den Gästen: Leon Koch, Essens Torwart, foulte einen Oberhausener im Strafraum und der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Koch machte seinen Fehler gut und parierte den Elfmeter von Ozan Hot (28.) sehr stark. Mit der Nullnummer ging es auch in die Pause.

Die erste Chance im zweiten Durchgang gehörte den Gästen. Hot (55.) zirkelte einen Freistoß gefährlich auf das Essener Gehäuse, in dem sich Koch auszeichnen konnte.

Im direkten Gegenzug kamen die Essener zu ihrer besten Chance. Yasin Pirnal spielte einen zuckerweichen Pass in die Spitze genau in den Fuß von Milot Ademi. Im Eins-gegen-Eins scheitert Ademi (58.) jedoch am herausstürmenden RWO-Schlussmann Plath.

Die Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, ohne Großchancen zu produzieren. Es blieb bei der Nullnummer im Duell der beiden U19-Bundesliga-Absteiger.

Die Statistik zum Spiel

Rot-Weiss Essen: Koch - Pirnal (79. Gawryluk), Bollenberg, Swajkowski, Youbi (68. Potnar) - Brune (74. Berzen), Gedikli, Ademi, Etri - Reck, Friessner (46. Elhankouri).

Rot-Weiß Oberhausen: Plath - Bayer (73. Seker), El Amrani, Jurisic, Z. Durmus (80. Aldemir) - Semiz (46. Terzi), Hadzibajramovic, Böhm, Hot - Mutlu (64. A. Durmus), Raul (64. Twumasi)

Schiedsrichter: Marcel Benedix

Zuschauer: 100

Gelbe Karten: Koch, Ademi, Swajkowski, Potnar - Jurisic