U19: Auch ohne Brunner -BVB mit "starker Mannschaftsleistung" gegen Bochum

Am 8. Spieltag der U19-Bundesliga West gewann der BVB mit 3:1 (2:1) gegen den VfL Bochum. Nach der Suspendierung von Paris Brunner spielte sich ein anderes Talent in den Vordergrund.

Die U19 von Borussia Dortmund unter der Leitung von Cheftrainer Mike Tullberg bleibt weiterhin das Maß aller Dinge in der U19-Bundesliga West. Am 8. Spieltag setzte sich der BVB mit 3:1 (2:1) im Revierderby gegen den VfL Bochum durch. Somit bleiben die Dortmunder in der laufenden Saison weiterhin ohne Punktverlust an der Tabellenspitze.

Nach der Suspendierung von Torjäger Paris Brunner (10 Tore) waren in der Offensive der Dortmunder andere Talente gefragt. Danylo Krevsun (4., 55.) erzielte gegen Bochum einen Doppelpack und Julian Rijkhoff (8.) war vom Elfmeterpunkt erfolgreich. Für Bochum traf Luca Bernsdorf (6.) zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

Nach dem Abpfiff lobte Tullberg insbesondere den Zusammenhalt seiner Mannschaft. „Bei uns dreht sich alles um den Begriff ‘Team’. Zu Beginn der Saison wusste kein Spieler, was das heißt, aber mittlerweile haben sie jeden Buchstaben verstanden”, erklärte Tullberg. „Es war eine starke Mannschaftsleistung und jeder hat für den anderen gekämpft.”

Es war keine einfache Woche für uns, dennoch haben die Jungs meine Erwartungen auf dem Platz übertroffen. Mike Tullberg

Zwar war Tullberg nicht mit den kompletten 90 Minuten zufrieden, jedoch zeigte sich der Trainer im Großen und Ganzen einverstanden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Es sah zwar nicht immer gut aus, aber die Jungs haben mit Herz und Leidenschaft gespielt und standen zusammen. Es war keine einfache Woche für uns, dennoch haben die Jungs meine Erwartungen auf dem Platz übertroffen.”

Besonders der 18-jährige Krevsun spielte sich mit zwei tollen Toren gegen Bochum in den Vordergrund und steht nunmehr bei fünf Saisontreffern. Der Ukrainer kam zu Beginn der Spielzeit von Preußen Münsters U19 zum BVB. „Er lebt genau das vor, wovon ich gesprochen habe und zeigt viel Herz und Leidenschaft am Ball”, so Tullberg.

Über die Suspendierung seines Top-Torjägers Brunner verlor Tullberg hingegen nur wenige Worte. Nach Aussagen des Trainers beschäftige sich das Trainerteam vom BVB nur mit Spielern, die auch spielen können. „Es bedeutet genau das gleiche, wie wenn Spieler verletzt sind und über einen längeren Zeitraum nicht zur Verfügung stehen. Ich rede nur über die Spieler, die auch auf dem Spielfeld stehen”, erläuterte der Trainer.

Bereits am kommenden Mittwoch ist die U19 von Borussia Dortmund erneut gefordert. Für die Elf von Tullberg geht es in der Youth League zum Auswärtsspiel gegen Newcastle United (16 Uhr). Am kommenden Sonntag gastiert in der Liga dann die U19 von Fortuna Düsseldorf (11 Uhr) beim BVB.