U19-Bundesliga West: Achter Sieg im achten Spiel - Dortmund schlägt auch den VfL Bochum

In einer turbulenten Anfangsphase kassierte Borussia Dortmund das zweite Gegentor der Saison, ließ sich davon aber nicht schocken und setzte sich auch gegen den VfL Bochum durch.

Derbyzeit in der U19-Bundesliga West. Der VfL Bochum empfing am achten Spieltag den Reviernachbarn Borussia Dortmund zum direkten Duell.

In der Liga starteten die Dortmunder makellos, gewannen die ersten sieben Spiele allesamt und kassierten dabei nur ein einziges Gegentor. Lediglich in der Youth League gegen die AC Mailand (1:2) und im DFB-Pokal bei der deftigen 0:6-Klatsche in Hoffenheim musste sich die Mannschaft von Mike Tullberg bislang geschlagen geben.

Die Spielzeit der Bochumer läuft dagegen etwas wechselhafter. Aus den ersten fünf Spielen gab es zunächst nur drei Punkte – die allerdings im Duell mit ambitionierten Schalkern (2:1). Zuletzt feierte die Elf von Heiko Butscher jedoch zwei Siege in Folge – 4:1 über Wuppertal, 3:2 gegen Viktoria Köln – und schob sich so zurück ins Tabellenmittelfeld.

Turbulente Anfangsphase

Der klare Favorit war dennoch der BVB, der allerdings ohne den suspendierten Top-Torjäger Paris Brunner auskommen musste. Dennoch legte Schwarz-Gelb gleich mal los. Es dauerte nur vier Minuten, da klingelte es bereits im Bochumer Kasten. Nach einem kurz ausgeführten Freistoß fand Jaden Korzynietz mit seiner Flanke Danylo Krevsun, der zum 1:0 einnickte.

VfL Bochum: Rölleke – Bernsdorf, Dabrowski, Bozickovic, Anubodem (76. Klinke) – Koerdt, Günes (76. Mohamadou), Njike Nana (46. Erdelkamp) – Tolba (61. Peters), Mahmoud, Hounsa (61. Boafo) Rölleke – Bernsdorf, Dabrowski, Bozickovic, Anubodem (76. Klinke) – Koerdt, Günes (76. Mohamadou), Njike Nana (46. Erdelkamp) – Tolba (61. Peters), Mahmoud, Hounsa (61. Boafo) Borussia Dortmund: Lisewski – Rashidi, Mané, Garcia Posadas, Korzynietz – Lubach, Wätjen – Campbell (67. Onofrietti), Krevsun, Hermann (85. Diallo) – Rijkhoff (77. König) Tore: 0:1 Krevsun (4.), 1:1 Bernsdorf (6.), 1:2 Rijkhoff (8./FE.), 1:3 Krevsun (55.)

Doch die Gastgeber ließen sich nicht schocken und schlugen sofort zurück. Nach einem gescheiterten Klärungsversuch der BVB-Hintermannschaft war Luca Bernsdorf zur Stelle und sorgte für das zweite Dortmunder Gegentor der Saison (6.). Auch das 1:1 hielt jedoch nur für kurze Zeit, auf der Gegenseite durfte Julian Rijkhoff wenig später vom Punkt ran und verwandelte (8.).

Beinahe hätte der Niederländer gar den Doppelschlag besorgt, doch der Pfosten verhinderte aus VfL-Sicht Schlimmeres (20.). Die Dortmunder blieben die etwas gefährliche Mannschaft, Bochum näherte sich hin und wieder über Standards an, doch es blieb nach turbulenter Anfangsphase zunächst ohne weiteren Treffer.

Krevsun mit der Vorentscheidung

Im zweiten Durchgang war dann jedoch erneut Krevsun zur Stelle. Nach Hereingabe von William Rashidi schloss der Ukrainer diesmal per Volley ab und ließ Torwart Hugo Rölleke keine Chance (55.).

Lange Zeit kam wenig von den Bochumern, doch kurz vor Schluss waren die Gäste noch einmal im Glück. Nach einer Flanke von Jayden Peters setzte sich Niko Bozickovic im Zentrum durch, traf aber nur den Pfosten (81.). Alle weiteren Bemühungen scheiterten an Torwart Robin Lisewski. So blieb es letztlich beim 3:1. Der BVB setzt sich mit dem achten Sieg im achten Spiel an der Spitze fest, der VfL steckt derweil im Mittelfeld.

Die Dortmunder treten unter der Woche die Reise nach England an und treffen am Mittwoch (16 Uhr) in der Youth League auf Newcastle United. Für die Bochumer geht es am Samstag (11 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln weiter.