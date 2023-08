RWO: Kleeblätter international unterwegs - Sportchef Bauder zieht positives Polen-Fazit

In der vergangenen Woche war die U19-Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen in Polen unterwegs. Mit dabei war auch Sportchef Patrick Bauder.

In der vergangenen Woche war die U19 von Rot-Weiß Oberhausen zu Gast in Oberhausens polnischer Partnerstadt Tychy.

Nachdem die U19 der polnischen Mannschaft bereits im vergangenen Jahr in Oberhausen zu Gast war, gastierte diesmal die Mannschaft von Daniel Balk vom 2. bis zum 5. August in Polen.

Bei der Ankunft am Mittwoch (2. August) begrüßte Bürgermeister Maciej Gramatyka die Oberhausener in Tychy. Nachdem die Mannschaft am Donnerstagmorgen trainierte, stand am Nachmittag ein Freundschaftsspiel gegen die U19 des polnischen Zweitligisten GKS Tychy, hier war einst Schalke-Legende Tomasz Hajto Cheftrainer, an.

Die Partie im Stadion Miejski konnten die Kleeblätter unter den Augen des Oberbürgermeisters Andrzej Dziuba und Bürgermeisters Gramatyka sowie dem Oberhausener Bürgermeister Werner Nakot, mit 1:0 für sich entscheiden. Nach dem Spiel stand für beide Teams noch ein gemeinsames Abendessen an.

RWO-Sportchef Patrick Bauder sagte nach dem Besuch in Tychy: "Wir haben eine sehr gut organisierte Reise erleben und viele zuvorkommende und höfliche Menschen kennenlernen dürfen. Es war für unseren Verein, Rot-Weiß Oberhausen, und für die U19 eine große Ehre im Stadion unter den Augen des Oberbürgermeisters und Bürgermeisters zu spielen. Für die Gastfreundschaft möchten wir uns herzlichst bedanken."

Am Freitag war die Rot-Weiße U19 morgens zu einer Runde Golf eingeladen, während Oberhausens Bürgermeister Nakot und Bereichsleiter Sport Andreas Beulshausen eine exklusive Besichtigung der Tyskie-Bierbrauerei erhielten.

Am Nachmittag stand auf Wunsch der Mannschaft eine Besichtigung der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Auschwitz auf dem Programm, ehe es am Samstagmorgen wieder zurück nach Oberhausen ging.

Andreas Beulshausen zeigte sich vom Besuch in Polen und der Leistung der U19 beeindruckt: "Es war mir eine große Ehre, die U19 von RWO auf ihrer Reise nach Tychy zu begleiten. Ich erlebte eine disziplinierte und fokussierte Mannschaft, die eine starkes Spiel geliefert hat und trotz des starken Gegners einen Sieg mit nach Hause bringen konnte."

"Die Reise in unsere Partnerstadt Tychy war sehr emotional geprägt", zog auch Bürgermeister Nakot ein äußerst positives Fazit zur Reise. "Unsere polnischen Begleiterinnen haben uns sehr herzlich begleitet und uns ihre interessante Stadt von der besten Seite gezeigt. Ich habe mich sehr gefreut, dass die jungen Spieler RWO in dem tollen Stadion von GKS Tychy spielen und gewinnen konnten und dass es ihnen zudem sehr wichtig war, die Gedenkstätte in Auschwitz zu besuchen"