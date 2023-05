Schalke: Elfer-Drama! U17-Trainer Cinel feiert Pokalsieg zum Abschied

Die U17-Fußballer des FC Schalke 04 haben den Westfalenpokal gewonnen. Sie setzten sich bei Preußen Münster im Elfmeterschießen durch.

Die U17 des FC Schalke 04 hat Trainer Onur Cinel mit einem Titelgewinn verabschiedet. Im letzten Spiel unter dem scheidenden Coach besiegten die S04-Talente Preußen Münster nach Elfmeterschießen mit 4:3 (0:0) und sicherten sich den Westfalenpokal. Für beide Teams war es das letzte Pflichtspiel der Saison. Vor einem Jahr hatte Schalke das Finale noch gegen den VfL Bochum verloren. (Der Spielverlauf zum Nachlesen im Liveticker)

Bei den Münsteranern, die aus der B-Junioren Bundesliga West abgestiegen sind, musste Schalke auf seinen Kapitän Taylan Bulut verzichten. Er weilt aktuell mit der deutschen Nationalmannschaft bei der U17-Europameisterschaft.

In der Liga hatte sich S04 knapp mit 1:0 bei den Preußen durchgesetzt. Und auch an diesem Donnerstagabend sollte es eine zähe Angelegenheit werden. Die erste Hälfte ging torlos zu Ende. Schalke hatte im ersten Durchgang viel versucht und war zu zwei guten Chancen gekommen. Münster hielt das Remis mit einem leidenschaftlichen Auftritt.

Nach Wiederanpfiff steigerten sich die Gastgeber, kamen ebenfalls zu Gelegenheiten auf die Führung. Die beste bot sich allerdings einem Schalker: Edion Gashi hätte nur noch einschieben müssen, verzog aus kurzer Distanz (73.). Derweil scheiterten die Preußen in der Nachspielzeit am Pfosten.

Und so blieb es beim Ende der 80 regulären Minuten beim 0:0 - das Elfmeterschießen musste eine Entscheidung bringen. Hier verschoss erst Schalkes Pierre Rogasik, doch auch den Münsteranern Amour Nnokoson und Tim Hilligloh versagten die Nerven, so dass sich die Königsblauen am Ende durchsetzten - und Cinel einen erfolgreichen Abschied ermöglichten.

Münster - Schalke: So haben sie gespielt

Münster: Hoppenheit - Töws, Hiligloh, Makkar, Truckekbrod, Nnokoson, Rehers, Zimmermann, Scharlau, Sahin, Varelmann

Schalke: Alter - Rogasik, Anubodem, Khadr, Ayhan, Kerbsties, Berzen (47. Weber), Gashi, Croonen, Ofori (46. Jann), Karaca

Tore: -

Elfmeter: 0:1 Gashi, 1:1 Celebi, 1:2 Ayhan, 2:2 Zimmermann, Rogasik verschießt, 3:2 Scharlau, 3:3 Weber, Nnokoson verschießt, 3:4 Jann, Hilligloh verschießt