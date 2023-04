U19-Sonderspielrunde: Hammer-Duell für Bochum, das sind die Gegner von BVB, MSV, RWE

In der U19-Sonderspielrunde des DFB ist die erste Phase beendet. So geht es für Borussia Dortmund, VfL Bochum, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen weiter.

Aufgrund der kurzen regulären Saison in der U19-Bundesliga West hat sich der DFB etwas einfallen lassen und die sogenannten Sonderspielrunden ins Leben gerufen. Auf freiwilliger Basis konnten die Teams aus allen Bundesliga-Staffeln teilnehmen, die meisten Vereine nutzten dieses Angebot, um ihren Talenten weitere Spielpraxis zu verschaffen.

Nun ist die erste Phase der Sonderspielrunde vorbei. An drei Spieltagen traten die Klubs in regional eingeteilten Gruppen gegeneinander an. Die Mannschaften auf den ersten beiden Plätzen qualifizierten sich für die "Liga A", die Teams dahinter in der "Liga B". Dort spielen sie erneut in Gruppen Platzierungen aus, diesmal stehen sich allerdings Vereine aus dem gesamten Bundesgebiet gegenüber.

Aus dem Westen schafften es der MSV Duisburg, 1. FC Köln, Rot-Weiß Oberhausen, SC Paderborn, Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf und der VfL Bochum in die "Liga A". Zudem stößt Borussia Dortmund zum Teilnehmerfeld. Der BVB kämpfte bis zum vergangenen Wochenende noch um die deutsche Meisterschaft.

Nicht für die obere Liga qualifiziert haben sich die NRW-Teams Bonner SC, Preußen Münster, VfB Hilden, SC Verl, Viktoria Köln und Rot-Weiss Essen.

Die Gruppeneinteilungen gibt es hier im Überblick

Die Hauptrunde der Liga A

Gruppe 1: F.C. Hansa Rostock, TSG Hoffenheim, MSV Duisburg, 1. FC Köln

Gruppe 2: Rot-Weiß Oberhausen, Eintracht Frankfurt, 1. FC Heidenheim, SV Werder Bremen

Gruppe 3: FC Energie Cottbus, 1. FC Nürnberg, SC Paderborn, 1. FC Union Berlin

Gruppe 4: FC Augsburg, VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, 1. FSV Mainz 05

Gruppe 5: Borussia Dortmund, Hamburger SV, RB Leipzig, VfB Stuttgart, Fortuna Düsseldorf

Gruppe 6: FC Bayern München, Hertha BSC, Darmstadt 98, Bayer Leverkusen, VfL Bochum

Die Hauptrunde der Liga B

Gruppe 1: Bonner SC, Preußen Münster, Holstein Kiel, Viktoria Berlin

Gruppe 2: VfB Hilden, SC Verl, 1. FC Magdeburg, Hertha Zehlendorf

Gruppe 3: Viktoria Köln, Eintracht Trier, Astoria Walldorf, SSV Reutlingen

Gruppe 4: SV Meppen, Rot-Weiss Essen, Dynamo Dresden, SpVgg Unterhaching, FC Ingolstadt

Gruppe 5: SC Freiburg, FC St. Pauli, Hannover 96, Karlsruher SC, TSV 1860 München