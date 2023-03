Junioren: Gruppen, Termine, Teilnehmer - alle Infos zur Sonderspielrunde

Bald starten die Junioren-Sonderspielrunden. Teams wie der BVB, VfL Bochum, RWE, MSV Duisburg und RWO sind dabei. Alle Infos zum Wettbewerb.

In den Junioren-Bundesligen ist die reguläre Saison am letzten Wochenende zu Ende gegangen. Bis in den April hinein kämpfen die besten Teams um die deutsche Meisterschaft in der U19 und U17. Doch für alle anderen Bundesligisten stehen in der Liga keine Pflichtspiele an.

Um dem Ärger der Vereine über die kurze Saison entgegenzuwirken und den Talenten weitere Partien auf hohem Niveau zu ermöglichen, startet bald ein neuer Wettbewerb: die sogenannten Sonderspielrunden, die bis Juni ausgetragen werden.

Laut DFB handelt es sich um einen einmaligen stattfindenden Wettbewerb. Er soll allen Vereine die Chance bieten, "ihren Spielern weitere wertvolle Wettkampfminuten auf dem Rasen zu ermöglichen", erklärte DFB-Geschäftsführer Manuel Hartmann. Denn aufgrund von Corona wurde die reguläre Saison erneut nur in einer Einfachrunde ausgetragen.

Im Westen absolvierten die Junioren-Bundesligisten gerade mal 15 Spieltage. Ab nächster Saison geht es zurück in den Modus mit Hin- und Rückrunde. Sportlich hat das Abschneiden in den Sonderspielrunden keine Auswirkungen - so wird zum Beispiel kein Sieger gekürt.

Welche West-Teams nehmen teil?

Berechtigt sind alle Teams aus den vier Staffeln der U19- und U17-Bundesliga, auch die Absteiger. Die Anmeldung war freiwillig. Als einziger Verein verzichtet Schalke in beiden Altersklassen auf die Teilnahme. Bei den B-Junioren sind zudem der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen nicht dabei.

In welchem Modus wird gespielt?

Die Sonderspielrunden werden in zwei Phasen unterteilt. Zunächst wird eine Vorrunde ausgespielt. Dafür wurden die Mannschaften in regionale Gruppen eingeteilt - die NRW-Teams bleiben also weitestgehend unter sich. Vier bis fünf Teams bilden eine Gruppe und spielen einmal gegeneinander.

In der zweiten Phase werden die Teams gemessen an ihrem Abschneiden in der Vorrunde aufgeteilt. Die Erst- und Zweitplatzierten aller Gruppen qualifizieren sich für die "Liga A". Hier steigen auch die Teilnehmer an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft (BVB und 1. FC Köln in der U19, Bielefeld in der U17) in den Wettbewerb ein. Die Mannschaften, die in der Vorrunde auf den Plätzen drei, vier und fünf gelandet sind, duellieren sich in der "Liga B". Die zweite Phase wird erneut in einer Einfachrunde ausgetragen, aber nicht regional begrenzt.

Wie sehen die Gruppen aus?

U19

Gruppe A: SpVgg Unterhaching, 1. FC Heidenheim, SSV Reutlingen, FC Augsburg

Gruppe B: 1. FC Nürnberg, FC Ingolstadt, 1860 München, Bayern München

Gruppe C: Astoria Walldorf, SC Freiburg, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart

Gruppe D: Eintracht Trier, Karlsruher SC, Darmstadt 98, Eintracht Frankfurt

Gruppe E: Rot-Weiß Oberhausen, Rot-Weiss Essen, Viktoria Köln, Fortuna Düsseldorf

Gruppe F: VfB Hilden, Bayer Leverkusen, Bonner SC, Borussia M'gladbach

Gruppe G: Preußen Münster, VfL Bochum, SV Meppen, MSV Duisburg

Gruppe H: SC Verl, SC Paderborn, VfL Wolfsburg, Hannover 96[/b]

Gruppe I: Energie Cottbus, Dynamo Dresden, 1. FC Magdeburg, RB Leipzig

Gruppe J: Viktoria Berlin, Hertha Zehlendorf, Hansa Rostock, Union Berlin

Gruppe K: Werder Bremen, FC St. Pauli, Holstein Kiel, Hamburger SV

U17

Gruppe A: Bayern München, FC Augsburg, 1860 München, SpVgg Unterhaching

Gruppe B:[/b] SC Freiburg, Karlsruher SC, Stuttgarter Kickers, VfB Stuttgart

Gruppe C:[/b] 1. FC Saarbrücken, Darmstadt 98, Astoria Walldorf, Mainz 05

Gruppe D:[/b] Greuther Fürth, Jahn Regensburg, Eintracht Frankfurt, 1. FC Nürnberg

Gruppe E: Fortuna Düsseldorf, SF Siegen, SV Deutz, Bayer Leverkusen, 1. FC Köln

Gruppe F:[/b] Borussia M'gladbach, Fortuna Köln, FC Hennef, Borussia Dortmund, VfL Bochum[/b]

Gruppe G:[/b] Chemnitzer FC, RB Leipzig, Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue, Carl Zeiss Jena

Gruppe H: Preußen Münster, SC Paderborn, SV Meppen, Hannover 96[/b]

Gruppe I: 1. FC Magdeburg, Hertha BSC, Hansa Rostock, Union Berlin

Gruppe H: Niendorfer TSV, FC St. Pauli, Hamburger SV, Werder Bremen

Wann wird gespielt?

Die U19-Teams starten am 26. März in die Vorrunde. Die übrigen beiden Spieltage finden am 2. April und 16. April (jeweils ab 11 Uhr) statt.

Bei den U17-Teams geht es am 2. April los. Weitere Termine sind der 16. April und 23. April (jeweils ab 11 Uhr). Die drei Fünfergruppen bestreiten zudem am 12. April einen Spieltag (ab 18.30 Uhr).

Termine für die zweite Phase der Sonderspielrunden hat der DFB noch nicht veröffentlicht.