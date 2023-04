U19-DFB-Pokal: Austragungsort für das Finale zwischen Schalke und Köln steht fest

Der FC Schalke 04 und der 1. FC Köln sind am Sonntag in das Finale im DFB-Pokal der Junioren eingezogen. Tags darauf vermeldete der Verband den Austragungsort für das Endspiel.

Mit dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln stehen seit dem vergangenen Sonntag die beiden Finalisten im DFB-Pokal der Junioren fest. Die beiden U19-Teams kämpfen im Endspiel am Sonntag, 30. April (11 Uhr), um den prestigeträchtigen Titel.

Inzwischen ist auch offiziell bestätigt, wo das Finale ausgetragen wird: im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam, der Heimspielstätte des SV Babelsberg 03. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund an diesem Montag mit.

Schon die vorigen beiden Ausgaben des Wettbewerbs fanden ihren Abschluss in der Landeshauptstadt Brandenburgs, insgesamt wird es das fünfte Finalspiel dort sein. Die Tatsache, dass die beiden Finalisten aus dem Westen stammen, ändert nichts daran. Seit 2002 wurden alle Endspiele entweder in Brandenburg oder in Berlin ausgetragen.

"Wir freuen uns, das DFB-Pokalfinale der Junioren zum insgesamt fünften Mal in Babelsberg ausrichten zu dürfen. Das Karl-Liebknecht-Stadion hat sich mit seiner dafür sehr guten Infrastruktur bewährt", wird der Jens Kaden, Präsident des brandenburgischen Fußballverbands in der DFB-Mitteilung zitiert.

Der Funktionär zeigt sich "optimistisch, dass sich neben den Fans der Finalisten auch wieder zahlreiche Fußballfreunde aus Brandenburg das Finale ansehen und die Teams unterstützen werden".

Der Weg ins Endspiel war für Schalke und Köln mit einem großen Stück Arbeit verbunden. S04 setzte sich am Sonntag mit 2:1 gegen Mainz 05 durch - der Siegtreffer fiel erst kurz vor Schluss. Bei den Kölnern fiel die Entscheidung im Duell mit Hertha BSC erst nach Elfmeterschießen (10:9).

So kommt es nun zum ersten Mal seit 2008 zu einem reinen NRW-Duell im Finale. Damals hatte Bayer Leverkusen einen Sieg über Borussia Mönchengladbach gefeiert.