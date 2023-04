Schalke U19: Peter Knäbel adelt Norbert Elgert nach Einzug ins DFB-Pokalfinale: "Großartig"

Einst leitete Peter Knäbel selbst die Knappenschmiede auf Schalke. Nach dem Einzug ins DFB-Pokalfinale adelte der S04-Sportvorstand U19-Trainer Norbert Elgert.

Schalke-Sportvorstand Peter Knäbel gehörte zu den 1.012 Besuchern, die sich im Parkstadion das Halbfinale zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FSV Mainz 05 angeschaut haben. Nach dem 2:1 (0:0) sprach er Schalkes Trainer Norbert Elgert ein großes Lob aus.

„Das ist ein großer Erfolg für Schalke und die U19. Das ist einfach schön und auch verdient gegen einen sehr guten Gegner“, sagte Knäbel. „Glückwunsch an die Mannschaft und das Trainerteam. Das ist der perfekte Tag, den du erwischen musst, um so etwas zu schaffen. Die Mentalität war da, wie man es braucht, damit man solche Heimspiele auf Schalke gewinnen kann.“

In dem kampfbetonten Spiel hatten die Knappen über 90 Minuten an einen Erfolg geglaubt und ihn durch einen Elfmetertor durch Erik Lanfer fünf Minuten vor dem Ende erzwungen. „Man merkte schon, dass Mainz in der Liga das Maß aller Dinge war. Sie hatten sehr starke Einzelspieler und auch im Kollektiv war das stark. Was Mainz da in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hat, das ist schon nicht schlecht“, staunte Knäbel.

Zuvor traf der starke Kelsey Meisel kurz nach der Pause zur 1:0-Führung, die Mainz aber schnell ausglich. Knäbel war begeistert: „Das klingt ein wenig stereotyp, aber so können wir die Gegner hier niederringen.“

Auch weil die Endrunde in der Deutschen A-Junioren Meisterschaft in diesem Jahr mit dem dritten Platz verpasst wurde, sei der Einzug ins Pokalfinale eine runde Sache.





Dann adelte Knäbel U19-Trainer Norbert Elgert, der sein Team mit einer Fünferabwehrkette taktisch genau richtig eingestellt hatte. „In erster Linie geht es ja um die Ausbildung“, meinte Knäbel. „Aber es ist schon wichtig zu wissen: Jeder Erfolg, den wir mitnehmen, der ist für sich zu werten und ist großartig. Vor allem über die lange Dauer, die die Mannschaften von Norbert (Elgert, die Red.) das liefern, ist das das Besondere.“

Aber es gehe auch darum, wie sich die Spieler entwickeln. „Und wenn wir über die Dauer gesehen haben, wie Keke sich gezeigt hat, wie hinten verteidigt wurde, wie die verletzten Spieler ersetzt wurden, da sieht man mal, dass wir auch in der U19 in der Breite einen solchen Kader brauchen.“

Am 30. April wartet nun in Potsdam der 1. FC Köln auf die Knappen. Während Köln sich auch noch mit dem 1. FSV Mainz 05 um das Finale um die Deutsche Meisterschaft duelliert, gab Elgert seinen Jungs über Ostern einige Tage frei.