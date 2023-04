U19-DFB-Pokal: Mega-Drama im Halbfinale - Köln folgt Schalke ins Endspiel

Die U19 des 1. FC Köln ist ins Endspiel des DFB-Pokals der Junioren eingezogen. In einem Elfmeter-Krimi setzte sich der FC gegen Hertha BSC durch.

Was für ein Krimi im Halbfinale des DFB-Pokal der Junioren - mit dem besseren Ende für den 1. FC Köln.

Die Domstädter setzten sich am Sonntagvormittag nach Elfmeterschießen mit 10:9 gegen Hertha BSC durch und stehen im Endspiel. Dort wartet am 30. April der FC Schalke 04, der das zweite Halbfinal-Duell mit 2:1 gegen Mainz 05 gewann.

Der Jubel bei den Gastgebern war nach Abpfiff riesig. Kein Wunder, nach einem denkwürdigen Elfmeterschießen, in dem FC-Torhüter Alessandro Blazic zum großen Held avancierte. Der Keeper entschärfte insgesamt drei Versuche der Berliner und verwandelte den entscheidenden Elfmeter selbst.

Schon kurz zuvor wähnten sich die Kölner im Halbfinale. Doch der Schiedsrichter ließ den vermeintlich siegbringenden Elfmeter von Luan Simnica wiederholen - vermutlich, da der Schütze den Ball mit dem Standbein berührt haben soll.

Köln: Blazic - Bakatukanda, Monning, Wagner, Toure, Downs, Bayakala, Wäschenbach, Kujovic, Diehl, Simnica Hertha: Goller - Hoffmann, Klemens, Stange, Dardai, Maza, Mendes, Gündüz, Matiebel, Michelbrink, Eitschberger Tore: 1:0 Diehl (59.), 1:1 Ajvazi (65.) Elfmeter: 0:1 Klemens, 1:1 Borie, 1:2 Ajvazi, 2:2 Bakatukanda, 2:3 Hoffmann, 3:3 Süne, 3:4 Maza, 4:4 Becker, 4:5 Stange, 5:5 Wäschenbach, 5:6 Karsten, 6:6 Cortijo Lange, Matiebel verschießt, Monning verschießt, 6:7 Eitschberger, 7:7 Wagner, Schickersinsky verschießt, Simnica verschießt, 7:8 Telib, 8:8 Krautkrämer, Goller verschießt, 9:8 Blazic

Die reguläre Spielzeit war mit 1:1 zu Ende gegangen. An diesem Stand änderte sich in der Verlängerung nichts. Justin Diehl hatte Köln nach einem Konter in Führung geschossen (59.). Berlin glich wenig später durch Dion Ajvazi aus (65.).

Die Gäste aus der Hauptstadt hatten im ersten Durchgang die große Chance auf die Führung vergeben. Teoman Gündüz setzte einen Strafstoß an den Pfosten. Wohl ein erstes Vorzeichen, dass es mit den Elfmetern an diesem Sonntag nicht sein sollte bei der Berlinern...

Nun geht es für beide Teams in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Köln empfängt im Hinspiel am Ostermontag (11 Uhr) den Süd/Südwest-Meister Mainz 05. Hertha BSC trifft zeitgleich auf West-Champion Borussia Dortmund.

Am 30. April steht dann für Köln das Finale gegen Schalke auf dem Programm. Zudem bietet sich dem FC die Chance, U19-Geschichte zu schreiben. Denn das Double aus DFB-Pokal und Meisterschaft konnte noch kein Team gewinnen.