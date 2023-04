U19-DFB-Pokal: Später Jubel! Schalke im Finale, Krankenwagen-Einsatz nach Kopf-Treffer

Die U19 des FC Schalke 04 ist ins Finale des DFB-Pokals der Junioren eingezogen. Gegen Mainz 05 feierte S04 einen späten Sieg.

Aus dem Rennen um die deutsche Meisterschaft haben sich die U19-Fußballer des FC Schalke 04 bereits verabschiedet. Und dennoch darf das Team von Norbert Elgert weiter von einem Titel träumen. Die Königsblauen rangen am Sonntagvormittag Mainz 05 mit 2:1 nieder und zogen in das Endspiel des DFB-Pokals der Junioren ein. (Der Spielverlauf zum Nachlesen im Liveticker).

Über 1000 Zuschauer am Parkstadion sahen ein würdiges Halbfinalspiel zwischen Schalke, dem Tabellendritten der Bundesliga West, und dem Süd/Süd-West-Staffelsieger aus Rheinland-Pfalz.

Den Siegtreffer erzielte S04 erst fünf Minuten vor dem Ende. Erik Lanfer verwandelte einen Handelfmeter (85.) und ließ die Gelsenkirchener jubeln. Nach einer torlosen ersten Halbzeit hatte Kelsey Meisel die Gastgeber kurz nach Wiederanpfiff (47.) in Führung gebracht. Kurz darauf erzielte der Mainzer-Profistürmer Nelson Weiper den Ausgleich (53.).

Schalke beendete die Partie in Unterzahl, da Tristan Osmani in der Nachspielzeit die Rote Karte sah. Er hatte seinen Gegenspieler Grigorijs Degtjarevs unbeabsichtigt mit dem Fuß am Kopf getroffen. Aufgrund der folgenden Behandlungspause musste das Spiel kurzzeitig unterbrochen werden. Der verletzte Mainzer Spieler wurde mit dem Krankenwagen abtransportiert.

Schalke: Yusufu - Anubodem, Hansen, Barthel, Becker, Tonye, Lanfer, Hadzha, Gyamfi, Topp, Meisel Mainz: Koch - Azakir, Müller, Schulz, Dal, Gleiber, Azahaf, Kaygin, Weiper, Gruda, Bierschenk Rote Karte: Osmani/Schalke (90.+3) Tore: 1:0 Meisel (47.), 1:1 Weiper (53.), 2:1 Lanfer (85., Elfmeter) Zuschauer: 1012

Während Schalke am 30. April im Endspiel in Berlin auf den 1. FC Köln (aktuell in der Verlängerung) trifft, geht es für die Mainzer am kommenden Wochenende in der Endrunde zur deutschen Meisterschaft weiter. Gegner am Ostermontag (11 Uhr) ist der 1. FC Köln. Was Trainer Benjamin Hoffmann darüber sagt, lesen Sie hier.