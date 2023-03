U17-Bundesliga: Vierkampf um die Endrunde, RWE und MSV müssen zittern

Vor dem Saisonfinale in der U17-Bundesliga West sind noch Entscheidungen offen. Es geht um die Endrunden-Quali und den Abstiegskampf.

Die U17 des FC Schalke 04 hat sich am Samstag für eine makellose Saison belohnt. Die noch ungeschlagenen Königsblauen holten zum zweiten Mal in Serie den Titel der West-Staffel der Bundesliga. Den Einzug in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft hatte S04 schon vor einer Woche perfekt gemacht.

Vor dem letzten Spieltag am kommenden Wochenende ist allerdings noch offen, wer das zweite Endrunden-Ticket löst und Schalke im Halbfinale gegenüber steht. Arminia Bielefeld vergab am Sonntag einen Matchball. Das Überraschungsteam der Saison verlor mit 1:2 bei Borussia Mönchengladbach.

So ist nun ein Vierkampf um Platz zwei entbrannt. Bielefeld hat mit 32 Punkten aber weiterhin alles in der eigenen Hand, kann gegen Preußen Münster am kommenden Wochenende die Quali perfekt machen. Dahinter lauern Bayer Leverkusen und Gladbach (beide 31 Punkte) auf einen Patzer. Auch der BVB hat noch Chancen (29), trifft im direkten Duell auf Leverkusen. Umso ärgerlicher dürfte den Borussen die blamable 2:3-Pleite gegen Hennef am Samstag aufstoßen.

Spannung im Saisonfinale verspricht auch das andere Tabellenende. Neben den feststehenden Absteigern SV Deutz, Fortuna Köln und Sportfreunde Siegen müssen noch zwei Teams den Gang nach unten antreten. Derzeit haben der FC Hennef und Preußen Münster die schlechtesten Karten.

Aber auch der MSV Duisburg (einen Punkt über dem Strich) und Rot-Weiss Essen (zwei Punkte) müssen noch zittern. RWE trifft kommende Woche auf Fortuna Düsseldorf, das im Tabellenmittelfeld steht und nicht mehr um eine Platzierung spielt. Vor allem Duisburg hat gegen das punktlose Schlusslicht SV Deutz eine machbare Aufgabe vor der Brust.