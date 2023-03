U17: Schalke siegt im Hit und ist Westdeutscher Meister

Tolles Wochenende für den FC Schalke. Nicht nur die Profis siegten im Derby beim VfL Bochum. Auch die U19 gewann, die U17 sicherte sich sogar die Westdeutsche Meisterschaft.

Während die Profis des FC Schalke sich im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga zurückgemeldet haben, hat die U19 nach dem Dreier gegen Rot-Weiß Oberhausen noch Hoffnungen auf die Teilnahme an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft. Hier fällt die Entscheidung am letzten Spieltag.

Einen Spieltag zuvor hat die U17 der Königsblauen für klare Verhältnisse gesorgt. Denn die U17-Talente von Trainer Onur Cinel haben sich die Westdeutsche Meisterschaft gesichert.

Nach dem 2:0-Erfolg beim 1. FC Köln kann Schalke nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden.

Cinel betonte nach dem Abpfiff: „Westdeutscher Meister zur werden, ist immer etwas ganz Besonderes. Es ist der ehrlichste Titel, da jeder gegen jeden spielt. Wir freuen uns über die Entwicklung der Mannschaft – sie ist ein richtiges Team geworden! So einen Titel zu holen, geht nicht als Einzelner, das geht nur als Kollektiv."

Und das Kollektiv der Knappen hat ganze Arbeit geleistet. 14 Partien, 40 Punkte, es gab keine Niederlage. Gegen Köln trafen Berkay Karaca und Taycan Etcibasi für Schalke.

Bevor es in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft geht, steht noch das letzte Spiel in der U17-Bundesliga West auf dem Programm. Hier geht es am Samstag (11. März, 13 Uhr) im Parkstadion gegen Gladbach.

Die Halbfinalspiele um die Deutsche Meisterschaft werden voraussichtlich am 2. und 10. April stattfinden. Gegner ist das zweitplatzierte Team der B-Junioren-Bundesliga West.

Das wird voraussichtlich Arminia Bielefeld heißen. Die Bielefelder können am Sonntag alles klar machen, wenn sie beim Sechsten aus Gladbach antreten. Sollte Bielefeld verlieren, haben sie in einer Woche weiter alles selber in der Hand. Dann würde ein Heimsieg gegen Preußen Münster reichen.

Theoretische Chancen haben Bayer Leverkusen und der BVB, sollte Bielefeld zwei Mal patzen.